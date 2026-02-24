Apareix a Perpinyà l'atracció “Saltamontes” de 43 tones robada a Sant Gregori
Els investigadors van detectar que havia travessat la frontera i el propietari va intensificar la recerca per diverses poblacions franceses
L’atracció de fira “Saltamontes”, de 43 tones, que havia estat robada fa més de deu dies mentre estava aparcada i plegada en un terreny de Sant Gregori, ja ha aparegut. El propietari, José Dos Anjos Rodríguez, la va localitzar aquest dilluns abandonada en un polígon de Perpinyà, després de diversos dies de recerca per municipis del sud de França.
El robatori -que va avançar el programa Versió RAC1- s’hauria produït entre l’11 i el 12 de febrer, quan l’atracció era estacionada a tocar del polígon de la Nestlé, a Domeny. Dos Anjos va presentar denúncia als Mossos d’Esquadra i remarca que es tracta d’un vehicle de grans dimensions i complex de moure, “una atracció de 43 tones” que, a més, “no té frens”.
Segons explica el propietari a Diari de Girona, la investigació policial ja apuntava que el remolc havia creuat la frontera, després que càmeres de seguretat captessin el tràiler amb l’atracció travessant l’autopista a la Jonquera. Amb aquesta informació, ell mateix va activar contactes del sector, fins i tot en zones de Romania i Bulgària, per si la detectaven, davant la sospita que pogués haver estat traslladada cap a l’Europa de l’Est.
Recerca sobre el terreny
Finalment, però, com que no va tenir cap confirmació, van centrar la recerca en poblacions del sud de França -com el Voló- i van començar a rastrejar polígons.
Aquest dilluns, el propietari i el seu pare van agafar l’A9 i van sortir per la sortida 41. A partir d’aquí, van anar revisant naus i carrers industrials fins que la van trobar en un “polígon amb poc moviment, en un carrer sense sortida”. L’atracció, anomenada "la Rana Loca" estava “abandonada” i, un cop van comprovar que efectivament era la seva, van avisar la policia.
Dos Anjos assegura que, arran de la localització, va contactar amb els Mossos d’Esquadra i també amb la policia francesa per tramitar la recuperació del vehicle. Un cop aportada la documentació requerida, va poder tornar a Perpinyà i emportar-se l’atracció. També explica que els lladres hi havien col·locat unes altres matrícules, que la policia francesa s’hauria quedat per continuar les indagacions conjuntament amb els Mossos.
Càmeres i GPS
El propietari reclama “justícia” i que s’identifiquin els responsables d’un robatori que, diu, ha generat por entre el sector firaire. Tot i que ell sospita que “el lladre ha de ser un altre firaire”, ho planteja com una hipòtesi i demana que la investigació ho aclareixi. Mentrestant, explica que molts companys ja han començat a instal·lar GPS i que ell mateix està valorant també incorporar-hi càmeres. El que té clar, afegeix, és que no tornarà a aparcar-la al mateix lloc: ara l’atracció està guardada en un magatzem.
