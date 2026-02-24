Comencen les obres d’emergència a la plaça Catalunya de Girona
L'actuació, que es preveu que s'allargui fins al juny, consisteix a reforçar la seguretat de la plataforma, ja que té un centenar de bigues rovellades
L'Ajuntament de Girona ha iniciat aquest dimarts les obres d'emergència per reforçar la plataforma de la plaça de Catalunya. Aquest matí ja hi havia una màquina executant les tasques per elevar el terreny amb els sediments que hi ha arran de les últimes pluges arran de les últimes pluges. De fet, fa unes setmanes, ja es van fer unes tasques per retirar unes 500 tones de sediments. L'objectiu és protegir el primer espai on es treballarà per reforçar el centenar de bigues que estan rovellades perquè la plaça pugui continuar sent estable i segura.
Es preveu que a principis de març arribi el material de reforç de les bigues i que totes les actuacions s'allarguin fins al juny. Tot això, perquè s'han de tenir en compte les possibles crescudes i descansos del cabal del riu Onyar en cas de pluja. Les obres tenen un cost previst d’entre 300.000 i 450.000 euros.
En concret, els treballs consisteixen a instal·lar perfils metàl·lics laminars als laterals i a la part inferior de les bigues deteriorades, que són un 30% del total (340 bigues). En tot cas, la xifra final de bigues en les quals s'actuarà es concretarà a mesura que avancin els treballs. La finalitat de tot plegat és redistribuir càrregues i reduir l’esforç estructural de les peces malmeses.
Afectacions
L'Ajuntament assegura que durant les obres es podrà continuar circulant per la plaça de Catalunya, però s’han establert un seguit de mesures. En primer lloc, s'ha restringit el pas de vehicles pesants, que hauran de passar pels carrers Nou o Santa Clara per entrar al Barri Vell. També es preveu eliminar nou aparcaments de càrrega i descàrrega del vial est de la plaça per posar-hi material de les obres.
A més, s'ha prohibit l'estacionament d'autobusos a la plaça. La línia L6 ha modificat el seu recorregut: travessarà el riu Onyar pel pont de l'Areny i seguirà pel carrer Ultònia i la plaça Calvet i Rubalcaba per enllaçar amb la Gran Via de Jaume I. Fins ara, passava per la mateixa plaça Catalunya i accedia a la Gran Via per l'avinguda de Sant Francesc.
Pacificació
Un informe de 2023 ja va detallar que un 35% de les bigues inspeccionades presenten alguna patologia. Per això, l'Ajuntament va licitar, l'estiu de 2024, la redacció d'un projecte de "gran reparació" per avaluar les condicions del formigó i armadures d'acer que componen l'estructura del cobriment de la plaça, així com definir els treballs necessaris per executar les reparacions.
Les pluges del gener han obligat a accelerar la intervenció, i s’han iniciat les mesures mínimes imprescindibles perquè la plaça continuï sent estable i segura. Les intervencions s'han contractat pel procediment d'emergència.
En paral·lel, s'estudia l'aplicació de mesures per pacificar la plaça de Catalunya. Aquesta primavera es faran sessions de treball amb entitats per desenvolupar el projecte a partir de la tardor del 2026. L'Ajuntament ja va fer una prova pilot la tardor de 2024 al vial oest (el més pròxim a casa Cacao).
