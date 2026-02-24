Concentració massiva a Girona per rebutjar l'agressió a la persona sense llar
La víctima continua ingressat a l'UCI, mentre que s'ha decretat presó provisional per a l'agressor
Unes 300 persones s'han concentrat aquest dimarts a la tarda a la cruïlla entre el passeig d'Olot i el carrer Bastiments de Girona per condemnar la brutal agressió a una persona sense llar. La víctima, que es diu Mamadou, continua ingressat a l'UCI de l'hospital Josep Trueta i està estable dins la gravetat i amb pronòstic reservat, segons fonts sanitàries. Mentrestant, el jutjat de guàrdia de Girona ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança, per a l’home de 26 anys detingut per la violenta agressió.
El punt escollit per a la concentració ha estat el mateix on van tenir lloc els fets el passat diumenge matí. Han estat les associacions veïnals de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla que ha organitzat la concentració sota el lema "Per la dignitat i la convivència dels nostres barris". Ho han fet amb el suport d'altres associacions, entitats i veïns de la ciutat. De fet, l'agredit era una cara visible del barri. "Era un veí més", ha comentat el president de l'Associació de Veïns de Can Gibert, Cristóbal Tarifa, amb diferents persones que li anaven a portar menjar, beguda o mantes i ell "mai ho rebutjava".
Tarifa ha demanat "més seguretat i menys racisme". En la mateixa línia, un dels membres de la junta de l'Associació de Veïns de Santa Eugènia, Albert Quintana, ha explicat que són uns "barris pacífics" i davant una "agressió tan brutal" no poden "restar indiferents", al mateix temps que demanen "més suport" per part de les institucions.
"Desitgem que visqui"
En aquesta línia s'ha encaminat el manifest que han llegit, amb unes espelmes i flors que presidien el lloc on va tenir lloc l'agressió. A part de la manifestació, s'ha fet un minut de silenci i en un moment puntual alguns assistents han cridat "no s'entén, gent sense casa i cases sense gent". També han parlat diferents veïns dels barris, entre altres, una veïna que li portava menjar cada dia i que l'ha anat a veure a l'hospital. Amb la veu tremolosa ha explicat que "encara no està conscient, s'està recuperant i desitgem que visqui".
El moment més tens ha estat quan, en un dels parlaments, l'Ateneu Salvadora Catà ha "convidat" a marxar un individu. La seva presència ha causat el rebuig d'una part dels assistents i amb crits de "fora, fora" els agents de la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra l'han acompanyat fora de la multitud. La concentració no s'ha allargat massa temps, però un cop acabats tots els discursos la gent ha continuat uns minuts a la cruïlla entre el passeig d'Olot i el carrer Bastiments.
Girona es personarà
Per la seva part, l'agressor ha passat a disposició aquest dimarts al matí i la magistrada manté la causa està oberta pels delictes de temptativa d’homicidi i atemptat contra agents de l’autoritat, segons el TSJ. Som Sostre, la plataforma que té per objectiu fer visible les persones sense llar, ha assistit a la vista i intervindrà com a acusació popular durant el judici, que encara no té data.
També es personarà com a acusació l'Ajuntament de Girona. Ho ha confirmat l'alcalde, Lluc Salellas, a través d'una publicació a les xarxes socials, assegurant que "cap violència té cabuda a la nostra ciutat, menys encara contra persones vulnerables". L'alcalde, juntament amb altres membres de l'equip de govern i l'oposició ha assistit a la concentració d'aquest dimarts, així com altres representants polítics.
A part, Salellas ha apuntat que aquest dimecres es reunirà amb les associacions veïnals de Can Gibert i Santa Eugènia i l’entitat Som Sostre "per a parlar d’aquest fet" i del que poden "fer més políticament amb el sensellarisme". Ha lamentat que sigui un "problema que va en augment i arreu", no només de Girona, i que va "lligat a l’encariment de l’habitatge i la precarietat laboral". "Cal un compromís de totes les institucions per a erradicar-lo", ha conclòs l'escrit.
El cas
Els fets van tenir lloc diumenge cap a les vuit del matí al barri de Can Gibert del Pla, a la zona del passeig d’Olot. Segons testimonis, l’agressor hauria perseguit la víctima, l’hauria fet caure a terra i s’hi hauria acarnissat amb cops i puntades de peu. Unes hores després, la sang de la persona sense llar encara era visible en el lloc els fets.
Segons va apuntar l'entitat Som Sostre, la víctima presentava símptomes "evidents" de deterioraments cognitius i, des de fa alguns mesos, pernoctava moltes nits a la plaça Isabel Vilà i Pujol. Per la seva banda, fonts municipals van indicar que venia "de Salt", després que se li donés "l'alta de l’Hospital Psiquiàtric Santa Caterina" i no pogués tornar al lloc on estava habitualment perquè se'l va trobar "tapiat".
Al mateix temps, van assegurar que se li havia intentat fer un acompanyament, però el dia que s'havia acordat per anar a La Sopa "no va presentar-hi", i tampoc "ha acceptat" altres serveis que se li han ofert. En canvi, Som Sostre va criticar la mena d'ajuda que hagués pogut rebre.
