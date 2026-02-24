Creen un pòdcast sobre els oficis a Girona
El Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional ha impulsat la iniciativa que s'emetrà a Girona FM
El Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona, promogut per l’Ajuntament de Girona, estrenarà aquesta setmana el pòdcast “Amb veu i ofici: el pòdcast dels oficis que mouen el futur a Girona”, que tractarà sobre algunes de les sortides laborals de l’àmbit de la formació professional. La proposta es va presentar ahir a la tarda en el plenari del Consell i s’emetrà per l’emissora de ràdio municipal Girona FM a partir d’aquest dimecres.
La primera temporada del pòdcast constarà de vuit capítols, de 30 minuts cadascun, que es difondran quinzenalment fins al 3 de juny. L’objectiu és donar visibilitat a sectors amb alta demanda laboral a les comarques gironines, explicar les formacions d’FP que hi donen accés i les sortides professionals associades, i trencar tòpics sobre aquest àmbit. Per tal de fer-lo més proper i pràctic, el programa comptarà amb la participació de testimonis d’empreses pioneres en aquest àmbit, centres formatius i exalumnes de la ciutat.
La regidora d’Educació, de Participació i d’Estadística i Atenció Ciutadana, Queralt Vila Vergés, ha assegurat que “aquest projecte neix amb una voluntat molt clara: oferir eines innovadores per millorar l'orientació laboral dels joves, promoure la formació professional com a opció formativa de prestigi i de futur, i facilitar un bon ajustament entre oferta i demanda d'especialitats formatives del nostre territori. Amb aquest pòdcast donem veu als professionals dels oficis, posem en valor trajectòries reals i acostem la realitat del mercat laboral als joves. La formació professional és un camí formatiu amb molt valor i cal donar-lo a conèixer”.
“Amb ‘Amb veu i ofici’ volem posar veu a les persones que han fet de l’FP una via d’èxit professional. Hi ha sectors amb una demanda sostinguda de perfils tècnics qualificats, i és fonamental que el jovent i les famílies coneguin aquestes oportunitats amb dades, testimonis i exemples concrets. Aquest pòdcast és, en definitiva, una eina d’orientació activa d’ocupació. Apostem per informar millor per decidir millor, i per reforçar l’orgull pels oficis que mouen el futur econòmic i social de la nostra ciutat”, ha destacat la regidora de Treball, Raquel Robert.
Cada capítol arrencarà amb una presentació sobre la temàtica escollida i les persones convidades, i s’oferiran dades sobre els sectors professionals amb més demanda i oficis emergents. A continuació, es donarà veu a testimonis. En aquest sentit, intervindrà sempre una empresa local, que parlarà sobre perfils professionals i necessitats empresarials; exalumnat d’FP que treballi en el sector, que compartirà la seva experiència personal, i la figura d’un/a docent o orientador/a, que explicarà els cicles relacionats i les opcions de formació existents.
Tancarà cada capítol una microsecció dedicada a desmuntar tòpics habituals sobre l’FP amb exemples reals. S’hi trencaran creences com ara que els treballs manuals no són tan valuosos com altres professions, que l’FP és només per a aquelles persones que volen treballar en oficis tradicionals com la fusteria o la construcció, que els oficis no tenen sortida laboral, o que estan molt mal pagats, entre altres.
El primer episodi, que es podrà sentir dimecres per l’emissora Girona FM a partir de les 15.30 h, tractarà sobre l’ofici de personal tècnic de laboratori. Hi participaran la tècnica de recursos humans de Nestlé, Noèlia Cano; la tècnica de laboratori d’Esteve Química, Aina Domingo, i el tècnic de laboratori de General Galvànica Gironina, Ignasi Barba, tots dos exalumnes d’FP de Girona, i la coordinadora d’FP de l’Institut Montilivi, Glòria Villalonga.
Els sis capítols següents giraran al voltant d’aquests oficis: soldador/a, mecatrònic/a industrial, cap de sala, tècnic/a de planificació logística, tècnic/a de manteniment d’instal·lacions de fred i calor i carnisser/a. L’últim episodi es dedicarà íntegrament a trencar tòpics.
- Multats per sopar al carrer: 601 euros per una taula a la fresca durant les festes de Torrero
- Un conductor de 78 anys cau en un rec de Castelló d'Empúries i supera gairebé set vegades el límit d’alcohol
- Oriol Cardona tindrà una altra medalla d’or
- Un soci del Barça denuncia Joan Laporta a l'Audiència Nacional
- Girona figura entre les ciutats espanyoles amb menys risc de patir accidents de trànsit lleus
- El sensesostre apallissat a Girona continua crític a l'UCI del Trueta
- Una veïna de la Bisbal denuncia que fa 20 anys que paga per un pis on l'Ajuntament no li permet ni viure ni reformar
- Aquesta és la comarca gironina amb més accidents de trànsit urbans amb víctimes