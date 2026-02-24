Gastón Maluenda, artista del Circ Elefant d’Or: “Faig el quàdruple salt mortal, l’exercici més difícil de la història del circ”
El festival registra un rècord de venda anticipada, amb 24.000 entrades ja venudes abans d’aixecar el teló
Hi ha acrobàcies que només una trentena de persones han aconseguit completar en tota la història del circ. Una d’elles és el quàdruple salt mortal al trapezi, una figura que, segons explica Gastón Maluenda, trapezista xilè que actua al Festival Internacional del Circ Elefant d’Or de Girona, avui dia només executen tres artistes al món. Girona el podrà veure aquests dies en una nova edició del certamen, amb números d’exigència extrema i anys d’entrenament al darrere abans de sortir a pista.
Maluenda forma part de The Flying Maluenda’s, un grup integrat per deu trapezistes —entre germans i cosins— que presenten a Girona el trapezi volant en creu (360º). L’artista ha explicat que a Xile la família té tres circs i que, en aquesta ocasió, han reunit dues companyies, el circ Los Tachuela i el circ El Maluenda, per crear aquest número conjunt. “Som la setena generació d'una família de circ a Xile”, ha assenyalat, tot destacant l’orgull de representar el seu país i la seva nissaga en un festival internacional. Amb 23 anys, és el membre més gran del grup, on el més jove en té 15, i ha recorregut diferents països en altres formacions abans de presentar-se a Europa com a família. Actuar plegats, ha dit, és “una responsabilitat molt bonica” i assegura que s’han preparat “molt bé, físicament i mentalment”, conscients de la magnitud del certamen.
El festival, que se celebrarà del 26 de febrer al 2 de març a la Gran Carpa del Camp de Mart, al parc de la Devesa, arriba a aquesta edició amb una xifra que l’organització ha volgut destacar: 24.000 entrades venudes de manera anticipada, el que suposa un rècord de venda prèvia. El director del festival, Genís Matabosch ha qualificat el festival com un “passeig d’emocions” que va “des de l’esglai als somriures, l’admiració i la plasticitat”, i ha definit el certamen com una “autèntica Torre de Babel internacional” que porta a Girona “el circ mundial de primeríssima divisió”.
Matabosch ha remarcat que l’Elefant d’Or manté el seu segell distintiu, presentar 24 atraccions mai vistes ni un sol cop dins la pista d’un circ europeu. L’edició d’enguany reunirà 75 artistes arribats de 16 països i s’estructurarà en dues semifinals, els espectacles blau i vermell, amb números “molt diferents els uns dels altres”. Matabosch ha insistit que els artistes arriben a Girona amb una trajectòria consolidada als seus països d’origen, tot i que els seus números siguin inèdits a Europa.
"Una obra d’art total de principi a fi”
Segons el director, la dificultat tècnica és un dels grans valors del cartell d’aquest any. A banda dels trapezis volants en creu, el programa inclou salts de bàscula de Mongòlia i un número de la Xina que combina llit elàstic tradicional, llit elàstic aeri i salts de bàscula, amb una gran complexitat. També hi haurà propostes individuals i col·lectives que reuneixen entre deu i dotze artistes a pista. Matabosch ha volgut posar en valor que, darrere de cada actuació, hi ha un treball que va més enllà de l’entrenament físic. “Requereixen un entrenament diari intens, llarg, de moltíssima preparació, però també hi ha el treball al darrere d’altres professionals, com poden ser els coreògrafs, la confecció de vestuari i de maquillatge”, ha explicat. I ho ha resumit amb una idea clara: “Cada atracció és una obra d’art total de principi a fi”.
Entre les novetats del cartell també hi ha la suspensió capil·lar, en una atracció individual de la mexicana Lucero Méndez; els malabars amb bastó del japonès Issei Takahashi; i el llançament de tasses damunt corró del grup xinès Shaanxi Acrobatic Art Troupe. A més de la competició i l’espectacle, Matabosch ha defensat que l’Elefant d’Or és també un espai de trobada professional. Durant aquests dies, ha explicat, a Girona hi arriben no només milers d’espectadors, sinó també caçatalents i directors de càsting que busquen contractar noves atraccions.
A més, les sessions de l’espectador, amb preu únic de 18 euros, es faran per primera vegada als dos primers dies del festival, dijous 26 a les 20.30 hores i divendres 27 a les 17.30 hores, en una decisió que l’organització vincula a la voluntat d’“escoltar el públic” i millorar el format. Amb aquest plantejament, l’Elefant d’Or torna a convertir Girona en un punt de referència del circ internacional, amb números d’altíssima dificultat i una aposta clara per portar a la ciutat propostes que, fins ara, no s’havien vist en cap altra pista europea.
