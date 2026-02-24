Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona ajorna el tall del carrer del Carme per reparar el talús

La restricció es farà del 2 al 4 de març, de vuit del matí a sis de la tarda, entre Julià de Chia i la carretera de Sant Feliu

Una màquina actuant l'endemà de l'esllavissada. / Ajuntament de Girona

Tony Di Marino

Girona

El tall de circulació al carrer del Carme, previst inicialment del 23 al 25 de febrer, s’ajorna una setmana i es farà finalment del 2 al 4 de març. La restricció afectarà el tram comprès entre el carrer de Julià de Chia i la carretera de Sant Feliu, a l’altura del cementiri, i respon a la reparació del talús que es va esllavissar durant l’episodi de pluges del gener. Segons ha informat l’Ajuntament, el tall s’aplicarà els tres dies de 8 a 18 hores, coincidint amb els treballs. A partir de les sis de la tarda, el tram es reobrirà al trànsit fins a l’endemà.

Pel que fa als desviaments, els vehicles que circulin per la carretera de Sant Feliu en sentit centre hauran de girar cap a la rotonda de la carretera de Quart i accedir a Girona pel carrer d’Emili Grahit, passant pel Parc Tecnològic. En sentit contrari, els conductors que vagin del centre cap al sector Est es desviaran pel carrer de Julià de Chia per poder fer el canvi de sentit. L’afectació incideix especialment en la mobilitat dels veïns de Vila-roja, Mas Ramada, Font de la Pólvora i el Grup de Sant Daniel.

Els treballs també implicaran canvis a la línia L6 del bus urbà. Del 2 al 4 de març, a partir del pont de la Font del Rei, l’autobús no continuarà pel carrer del Carme i es desviarà cap a la plaça dels Països Catalans, el carrer d’Emili Grahit (passant pel Parc Tecnològic), la rotonda de Quart i la carretera de Sant Feliu fins a arribar al sector Est. L’Ajuntament adverteix que aquests ajustos poden provocar retards puntuals en el servei.

