Girona millora la il·luminació al carrer de Pau Vila i Dinarès després d'una petició veïnal
S’hi ha instal·lat un nou fanal al pas amb el carrer de Barcelona
L’Ajuntament de Girona ha millorat la il·luminació al carrer de Pau Vila i Dinarès amb la instal·lació d’un nou fanal al pas amb el carrer de Barcelona, un punt que fins ara quedava fosc. L’actuació s’ha dut a terme arran d’una petició veïnal, segons ha informat el consistori, i ha anat a càrrec de la brigada municipal d’enllumenat.
La intervenció s’emmarca dins les actuacions de manteniment i millora de l’espai públic que es fan de manera periòdica a la ciutat. En aquest cas, el nou punt de llum permet reforçar la visibilitat en una zona de pas utilitzada tant per vianants com per vehicles, especialment en horari nocturn o en moments amb poca llum natural. El consistori assenyala que la instal·lació respon a la voluntat d’atendre les demandes ciutadanes i corregir punts concrets on es detecten mancances d’enllumenat.
