Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
pallissa Gironanous contenidors Gironacorredor mediterranifestival del circ Gironapremis EnderrockGuia MichelinGirona FC
instagramlinkedin

Girona millora la il·luminació al carrer de Pau Vila i Dinarès després d'una petició veïnal

S’hi ha instal·lat un nou fanal al pas amb el carrer de Barcelona

El nou fanal instal·lat al pas de Pau Vila i Dinarès amb el carrer de Barcelona reforça la il·luminació en aquest encreuament.

El nou fanal instal·lat al pas de Pau Vila i Dinarès amb el carrer de Barcelona reforça la il·luminació en aquest encreuament. / Ajuntament de Girona

Redacció

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona ha millorat la il·luminació al carrer de Pau Vila i Dinarès amb la instal·lació d’un nou fanal al pas amb el carrer de Barcelona, un punt que fins ara quedava fosc. L’actuació s’ha dut a terme arran d’una petició veïnal, segons ha informat el consistori, i ha anat a càrrec de la brigada municipal d’enllumenat.

La intervenció s’emmarca dins les actuacions de manteniment i millora de l’espai públic que es fan de manera periòdica a la ciutat. En aquest cas, el nou punt de llum permet reforçar la visibilitat en una zona de pas utilitzada tant per vianants com per vehicles, especialment en horari nocturn o en moments amb poca llum natural. El consistori assenyala que la instal·lació respon a la voluntat d’atendre les demandes ciutadanes i corregir punts concrets on es detecten mancances d’enllumenat.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents