Girona es personarà com a acusació en el judici per l'agressió a la persona sense llar

L'Ajuntament es reunirà amb les associacions veïnals de Santa Eugènia i Can Gibert i l'entitat Som Sostre per abordar la problemàtica

L'agredit, tapat amb una manta al terra, mentre s'esperava l'arribada de l'ambulància. / Redacció

Josep Coll

Josep Coll

Girona

L'Ajuntament de Girona es personarà com a acusació en el judici contra l'home de 26 anys acusat d'agredir brutalment a una persona sense llar el passat diumenge al barri de Can Gibert. Ho ha confirmat l'alcalde, Lluc Salellas, a través d'una publicació a les xarxes socials, assegurant que "cap violència té cabuda a la nostra ciutat, menys encara contra persones vulnerables".

També ha remarcat que han visitat la víctima a l'hospital Josep Trueta, on està ingressat a l'UCI i està estable dins la gravetat, amb pronòstic reservat, tal com expliquen fonts sanitàries. Salellas ha assegurat que seran aquest dimarts a la tarda a la concentració per rebutjar l'agressió i aquest dimecres es reunirà amb les associacions veïnals de Can Gibert i Santa Eugènia i l’entitat Som Sostre "per a parlar d’aquest fet" i del que poden "fer més políticament amb el sensellarisme".

L'alcalde també ha lamentat que sigui un "problema que va en augment i arreu", no només de Girona. Ha exposat que va "lligat a l’encariment de l’habitatge i la precarietat laboral". "Cal un compromís de totes les institucions per a erradicar-lo", ha conclòs.

El cas

Els fets van tenir lloc diumenge cap a les vuit del matí al barri de Can Gibert del Pla, a la zona del passeig d’Olot. Segons testimonis, l’agressor hauria perseguit la víctima, l’hauria fet caure a terra i s’hi hauria acarnissat amb cops i puntades de peu. Unes hores després, la sang de la persona sense llar encara era visible en el lloc els fets.

L'agressor va ser detingut i aquest dimarts matí el jutjat de guàrdia de Girona ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança. La magistrada manté la causa està oberta pels delictes de temptativa d’homicidi i atemptat contra agents de l’autoritat, segons el TSJ.

TEMES

