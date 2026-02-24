Girona es personarà com a acusació en el judici per l'agressió a la persona sense llar
L'Ajuntament es reunirà amb les associacions veïnals de Santa Eugènia i Can Gibert i l'entitat Som Sostre per abordar la problemàtica
L'Ajuntament de Girona es personarà com a acusació en el judici contra l'home de 26 anys acusat d'agredir brutalment a una persona sense llar el passat diumenge al barri de Can Gibert. Ho ha confirmat l'alcalde, Lluc Salellas, a través d'una publicació a les xarxes socials, assegurant que "cap violència té cabuda a la nostra ciutat, menys encara contra persones vulnerables".
També ha remarcat que han visitat la víctima a l'hospital Josep Trueta, on està ingressat a l'UCI i està estable dins la gravetat, amb pronòstic reservat, tal com expliquen fonts sanitàries. Salellas ha assegurat que seran aquest dimarts a la tarda a la concentració per rebutjar l'agressió i aquest dimecres es reunirà amb les associacions veïnals de Can Gibert i Santa Eugènia i l’entitat Som Sostre "per a parlar d’aquest fet" i del que poden "fer més políticament amb el sensellarisme".
L'alcalde també ha lamentat que sigui un "problema que va en augment i arreu", no només de Girona. Ha exposat que va "lligat a l’encariment de l’habitatge i la precarietat laboral". "Cal un compromís de totes les institucions per a erradicar-lo", ha conclòs.
El cas
Els fets van tenir lloc diumenge cap a les vuit del matí al barri de Can Gibert del Pla, a la zona del passeig d’Olot. Segons testimonis, l’agressor hauria perseguit la víctima, l’hauria fet caure a terra i s’hi hauria acarnissat amb cops i puntades de peu. Unes hores després, la sang de la persona sense llar encara era visible en el lloc els fets.
L'agressor va ser detingut i aquest dimarts matí el jutjat de guàrdia de Girona ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança. La magistrada manté la causa està oberta pels delictes de temptativa d’homicidi i atemptat contra agents de l’autoritat, segons el TSJ.
Subscriu-te per seguir llegint
- Multats per sopar al carrer: 601 euros per una taula a la fresca durant les festes de Torrero
- Oriol Cardona tindrà una altra medalla d’or
- Un conductor de 78 anys cau en un rec de Castelló d'Empúries i supera gairebé set vegades el límit d’alcohol
- Un soci del Barça denuncia Joan Laporta a l'Audiència Nacional
- Girona figura entre les ciutats espanyoles amb menys risc de patir accidents de trànsit lleus
- El sensesostre apallissat a Girona continua crític a l'UCI del Trueta
- Una veïna de la Bisbal denuncia que fa 20 anys que paga per un pis on l'Ajuntament no li permet ni viure ni reformar
- Aquesta és la comarca gironina amb més accidents de trànsit urbans amb víctimes