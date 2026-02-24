Girona preveu instal·lar els nous contenidors tancats als barris fins Setmana Santa
Es va començar per Santa Eugènia, Can Gibert i Sant Narcís a mitjan gener i ara es col·loquen a Pont Major
L'Ajuntament de Girona preveu que la instal·lació de la nova generació de contenidors tancats s'allargarà fins Setmana Santa, quan es col·locaran els últims en una segona fase a barri de Pla de Palau-Sant Pau. Va iniciar a mitjan gener a Santa Eugènia i, en aquell moment, ja es va dir que tot el procés es faria al llarg del primer trimestre de l'any.
Des del 12 de gener es van substituint, així, els tres contenidors (multifracció, orgànica i tèxtil sanitari) que hi havia fins ara amb l'arribada del nou model de residus per un contenidor per a cada fracció. Una altra de les novetats és que totes les fraccions es poden obrir cada dia i a qualsevol hora utilitzant la targeta.
L'Ajuntament, a través de les xarxes socials, publica habitualment les zones on es van col·locant. Després de Santa Eugènia, es van canviar a Can Gibert i Sant Narcís i, per exemple, la setmana passada es van col·locar àrees de contenidors en diversos carrers de Devesa-Güell, Sant Ponç i a Pedret. Aquesta setmana està previst que ho facin a Pont Major.
Els pròxims
La previsió de l'Ajuntament és continuar aquesta setmana i la que ve als barris de Palau-sacosta, l'Avellaneda, Mas Xirgu i una part de Pla de Palau, en carrers com el Migdia o el de la Rutlla, entre d'altres. A finals de la pròxima setmana també està previst fer el canvi a Montilivi i la Creueta.
Mentrestant, la setmana del 9 de març s'actuarà a Carme- Vista Alegre i entre aquella setmana i la següent (16 de març) a Girona Est. La setmana del 16 de març s'instal·laran els nous contenidors a Figuerola-Bonastruc mentre que al Mercadal es farà entre el 20 de març (divendres) i la següent setmana, quan també es farà el canvi al barri de l'Eixample. Finalment, la setmana del 30 de març s'acabarà el procés en la part restant de Pla de Palau-Sant Pau, canviant els contenidors en el carrer Saragossa, per exemple.
