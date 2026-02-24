Maristes Girona: un projecte educatiu integral que fomenta la formació, l'educació emocional i el benestar físic dels alumnes
A partir del curs vinent, el centre ampliarà la seva oferta educativa amb el Diploma Dual i el cicle formatiu de Grau Mitjà de Tècnic o Tècnica Esportiva en Futbol i Futbol Sala, a banda del Batxillerat Esportiu
Amb un total de 1.227 alumnes, Maristes Girona ofereix un recorregut educatiu complet. La llar d'infants La Caseta dels Maristes, ubicada a pocs metres de l'escola i amb 77 nens i nenes d'I0 a I2 matriculats, ofereix als més petits un entorn segur i afectiu des d'on, a través del joc i l’experimentació, estimulen el seu desenvolupament motor, social i cognitiu. En paral·lel, el centre educatiu compta amb 1.150 alumnes des d'I3 fins a 2n de Batxillerat, distribuïts en tres línies fins a 4t d'ESO i, en el cas de Batxillerat, repartits en dos grups per curs.
El seu projecte educatiu dona resposta a les necessitats actuals dels infants i joves en un context de canvi constant, amb una base sòlida d’aprenentatges fonamentada en els sabers establerts pel Departament d’Educació. A aquesta formació acadèmica s’hi suma una aposta clara pel desenvolupament integral: el centre fomenta el benestar i l’exercici físic amb projectes que promouen l’ús de la bicicleta i l’activitat a la natura amb ascensions a muntanyes adaptades a cada edat. L’educació emocional és un altre dels pilars fonamentals del model educatiu, amb l’objectiu d’ajudar els alumnes a identificar, expressar i canalitzar les seves emocions i millorar les competències personals.
En l’etapa d’Educació Infantil, on l’aprenentatge es basa sobretot en el joc, el desenvolupament d’hàbits i el foment de l’autonomia són elements clau del treball diari, amb l’objectiu de dotar els infants de les eines necessàries per al seu desenvolupament integral. Progressivament, s’inicia el treball de llengua oral i escrita, així com les matemàtiques. Els dijous a la tarda, l’alumnat participa en tallers compartits; aquest curs el tema central són els vikings.
A Primària, es prioritza la consolidació de la lectoescriptura per garantir l’adquisició dels aprenentatges a través de la lectura. Es combinen els aprenentatges troncals, com les llengües i les matemàtiques, amb una metodologia basada en grups personalitzats d’aprenentatge que ofereix a cada alumne el suport adequat segons les seves necessitats. Les hores complementàries reforcen especialment la llengua estrangera, la lectura, l’escriptura i el raonament matemàtic.
A Secundària, quan els alumnes comencen a orientar el seu futur professional i personal, el centre acompanya els estudiants en un entorn proper i acollidor, amb una resposta educativa adaptada a les seves necessitats individuals. També es fomenta l’aprenentatge de llengües estrangeres més enllà de l’aula, tots els cursos disposen d’un tutor extra i, a 4t d’ESO, es posa especial èmfasi en l’orientació acadèmica i professional, així com la preparació per a la incorporació al món laboral.
Per la seva banda, el Batxillerat ofereix una formació integral que afavoreix la maduresa intel·lectual i humana, alhora que prepara els alumnes per incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència, amb modalitats i optatives adaptades als seus interessos. El curs vinent s’hi incorporarà el Diploma Dual, que combina el Batxillerat americà amb l’estatal per obtenir el títol que acredita l’accés a qualsevol universitat americana.
El pròxim curs també s’ampliarà l’oferta educativa amb la incorporació del cicle formatiu de Grau Mitjà de Tècnic o Tècnica Esportiva en Futbol i Futbol Sala, que se suma a l’oferta ja existent de Tècnic o Tècnica Esportiva en Esquí i Surf de Neu. Paral·lelament, s’iniciarà el Batxillerat Esportiu en modalitat 3x2, que permet a l’alumnat obtenir, en un període de tres cursos, tant el títol de Batxillerat com el de cicle formatiu de Grau Mitjà en l’especialitat esportiva escollida.
Et convidem a conèixer l'escola. Truca al 972 23 22 11 per programar una visita.
