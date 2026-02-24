Patricia Aymà Maldonado, Premi Princesa de Girona CreaEmpresa 2026
La premiada, nascuda a Òdena (Barcelona), és biotecnòloga i emprenedora científica compromesa amb transformar els grans reptes ambientals en solucions industrials reals
L’odonenca Patricia Aymà ha estat distingida amb el Premi Princesa de Girona CreaEmpresa 2026. El nom de la guanyadora s’ha anunciat avui durant l’acte central del Tour del talent, que se celebra a Huesca fins al 27 de febrer. S. M. la Reina ha presidit l’esdeveniment, acompanyada per Jordi Hereu Boher, ministre d’Indústria i Turisme; Marta Fernández Martín, presidenta de les Corts d’Aragó; Fernando Beltrán Blázquez, delegat del Govern a Aragó; Lorena Orduna Pons, alcaldessa d’Osca; Concepción Gimeno Gracia, Justícia d’Aragó; Amado Franco Lahoz, president de la Fundació Ibercaja, i José Luis Rodrigo Escrig, director general de la mateixa fundació; Francisco Belil, president de la Fundació Princesa de Girona, i Salvador Tasqué, director general de la Fundació Princesa de Girona, entre d’altres autoritats i patrons de l’entitat.
La premiada ha estat escollida per un jurat d’experts que s’ha reunit aquest matí a Huesca per decidir el projecte i la trajectòria mereixedora del guardó, essent aquesta Patricia per “atrevir-se a abordar un problema d’impacte global i encarnar la innovació amb propòsit. Pel seu lideratge per utilitzar la ciència per redissenyar els materials del futur i el seu entusiasme per acostar la biotecnologia a la societat i fomentar vocacions STEAM a les futures generacions. A més d’haver aconseguit transformar una visió científica en una realitat industrial escalable, demostrant que la transició cap a materials biodegradables no és només un imperatiu ètic, sinó un model de negoci viable i disruptiu”.
La Patricia és cofundadora, presidenta i CTO de Benviro, empresa pionera en el desenvolupament de bioplàstics biodegradables a partir de residus orgànics mitjançant processos biotecnològics.
La guardonada, present a l’acte central del Tour del talent, ha agraït el premi visiblement emocionada: “Darrere d’aquest projecte hi ha molt d’esforç i un gran somni: donar resposta a un problema que ens afecta a tots, l’impacte dels microplàstics. Tenim una alternativa, ens estan escoltant i estem començant a canviar el món des d’Espanya. Ho fem amb valors molt clars: disciplina, sacrifici, feina ben feta i, sobretot, sent bones persones. Amb la Noelia i en Jordi, els meus socis, cada pas que fem parteix d’una mateixa pregunta: com podem ser millors persones, passi el que passi? Volem representar la Fundació amb lideratge, donant suport a les dones i defensant la ciència. La vida són emocions. I avui sentim emoció, responsabilitat i compromís.”
El jurat ha estat presidit per Irene Cano, executiva espanyola i directora general de Meta per Espanya i Portugal i integrat per Marc Bonavia, emprenedor tecnològic i Premi Princesa de Girona CreaEmpresa 2011, que ha actuat com a secretari; Fermín Albaladejo, president de CEAJE; Carme Artigas, Senior Fellow del Belfer Center - Harvard Kennedy School i ex copresidenta del Consell Assessor d’IA de les Nacions Unides; Fátima Báñez, presidenta de la Fundació CEOE; María Benjumea, presidenta i fundadora de South Summit; José Miguel Bermúdez, cofundador i CEO de bound4blue, i Premi Princesa de Girona CreaEmpresa 2018; María Coello de Portugal, directora associada de Madrid Campus IESE Business School, i Vicenç del Mar, president d’AIJEC.
Patricia Aymà Maldonado
Patricia Aymà és biotecnòloga i emprenedora científica compromesa amb transformar els grans reptes ambientals en solucions industrials reals. La seva trajectòria combina ciència, propòsit i lideratge, amb un enfocament clar en la sostenibilitat i la innovació amb impacte.
Es va formar en Biotecnologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i va cursar un màster en Enginyeria Ambiental a la Universitat de Barcelona. El seu vincle amb els bacteris va començar de manera inesperada: durant la infantesa va patir infeccions respiratòries repetides, però anys després descobriria el potencial fascinant d’aquests microorganismes.
Aymà és cofundadora, presidenta i CTO de Benviro, empresa pionera en el desenvolupament de bioplàstics biodegradables a partir de residus orgànics mitjançant processos biotecnològics. Sota el seu lideratge tecnològic, l’empresa ha aconseguit escalar des del laboratori fins a la producció industrial, operant ja amb una planta a Múrcia i col·laborant amb més de 20 grans empreses que proveeixen aplicacions dels seus materials en sectors com l’alimentació, la cosmètica o l’envasament. El seu model circular transforma subproductes industrials en nous materials sense generar microplàstics.
Patricia ha impulsat un model empresarial que demostra que la sostenibilitat pot ser tècnicament robusta i econòmicament viable. Lidera un equip multidisciplinari de més de 30 persones i treballa activament per acostar la biotecnologia a la societat, fomentar vocacions STEM —especialment entre noies joves— i promoure un canvi regulatori que afavoreixi materials realment sostenibles.
El seu propòsit és clar: utilitzar la ciència per redissenyar els materials del futur i demostrar que la revolució dels bioplàstics pot néixer aquí i tenir impacte global.
Generació Guardonats
88 joves formen part ja de «Generació guardonats», de la Fundació Princesa de Girona, una comunitat de joves influents que marquen tendència en diferents àmbits com l’empresarial, el social, la recerca o l’art.
El Tour continúa
Fins aquest divendres, el Tour del talent a Huesca continuará desplegant una programació diversa i complementària que connecta inspiració, ocupabilitat, benestar emocional, ciència, art, esport i tecnologia, apropant als joves experiències reals amb referents, empreses, institucions i espais creatius. Uns dies que posen el focus en el desenvolupament personal i professional, la innovació amb impacte social i l’activació del talent des de múltiples mirades i formats, sempre amb l’actitud, l’aprenentatge i el compromís com a eixos comuns.
Col·laboradors i aliances
El Tour del talent 2026 està organitzat per la Fundació Princesa de Girona i compta amb TRIVU com a entitat impulsora i amb la col·laboració de Fundació Banc Sabadell, Microsoft, Davante i Clear Channel. El Tour del talent 2026 a Huesca està coorganitzat amb l’Ajuntament d’Osca i la Fundació Ibercaja, en col·laboració amb Ibercaja, Caja Rural de Aragón, Amazon Web Services i Aramón, Montañas de Aragón.
Gràcies a aquestes aliances, en els seus quatre anys de trajectòria, el Tour del talent s’ha convertit en un esdeveniment de referència per al talent jove. Més de 100.000 participants que ja han format part del Tour han pogut desenvolupar competències com la gestió emocional, el treball en equip o el lideratge, ampliar la seva xarxa de contactes o impulsar el seu esperit emprenedor. Joves que han tingut l’oportunitat de conèixer històries i professionals que els han inspirat a assolir els seus propòsits o a generar un impacte positiu en la societat.
