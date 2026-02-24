Presó provisional sense fiança per l’acusat d’agredir un sensesostre a Girona
La causa està oberta pels delictes de temptativa d’homicidi i atemptat contra agents de l’autoritat
El jutjat de guàrdia de Girona ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança, per a l’home de 26 anys detingut per la violenta agressió a una persona sense llar aquest cap de setmana a la ciutat. L'home ha passat a disposició aquest dimarts al matí i la magistrada manté la causa està oberta pels delictes de temptativa d’homicidi i atemptat contra agents de l’autoritat, segons el TSJ.
Els fets van tenir lloc diumenge cap a les vuit del matí al barri de Can Gibert del Pla, a la zona del passeig d’Olot. Segons testimonis, l’agressor hauria perseguit la víctima, l’hauria fet caure a terra i s’hi hauria acarnissat amb cops i puntades de peu.
La víctima, un home sense sostre conegut al barri, continua ingressada en estat crític a la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital Universitari Josep Trueta. Segons fonts sanitàries, es troba estable dins la gravetat i amb pronòstic reservat.
Els Mossos d'Esquadra van detenir el presumpte agressor, de 26 anys, al mateix lloc dels fets. Segons la policia, l’home hauria intentat fugir en veure els agents i s’hauria encarat amb ells, motiu pel qual també se li imputa un delicte d’atemptat contra l’autoritat.
La Unitat d’Investigació de Girona s’ha fet càrrec de les diligències per aclarir els motius de l’atac.
L’agressió ha generat una forta commoció a la ciutat. Entitats i veïns han convocat mobilitzacions de rebuig a la violència als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla per aquest dimarts a la tarda.
