Som Sostre qüestiona les ajudes que hagués pogut rebre el sense llar apallissat
L’Ajuntament assegura que és a Girona des de l’octubre de 2025 i que se li han ofert diferents serveis que «no ha acceptat», com ara el de La Sopa
L'entitat assegura que tenia una vinculació "bastant forta" amb la comunitat veïnal
Som Sostre, la plataforma que té per objectiu fer visible les persones sense llar, qüestiona les ajudes que hagi pogut tenir per part dels serveis socials la persona sense llar apallissada aquest diumenge a matí a Girona. El president de l'entitat, Cristian Lienlaf, reconeix que no saben quin tipus d'ajuda ha pogut tenir, però sí que assegura que presentava símptomes "evidents" de deterioraments cognitius, i ja havien alertat de "problemes de salut mental". Se l'havia vist sovint passejar amb un carro i agafant menjar dels contenidors.
Ara es pregunten si serveis socials o altres entitats que estaven "al cas de la situació" i li havien "ofert una alternativa". Lienlaf, però, deixa clar, que aquesta alternativa no hauria de ser temporal, ja que la persona sense llar pernoctava moltes nits des del passat estiu a la plaça Isabel Vilà i Pujol (segons dades de Som Sostre, també feia dos anys que és a Girona). Això ha fet que es creés una vinculació "bastant forta" amb la comunitat veïnal gràcies al treball fet per la mateixa entitat.
En canvi, fonts municipals matisen que la víctima d'aquest diumenge "prové de Salt" i és a Girona "des d'octubre del 2025". En aquell moment, "se li va donar l’alta de l’Hospital Psiquiàtric Santa Caterina i no va poder tornar al lloc on estava habitualment, en trobar-lo tapiat". Asseguren que l'Ajuntament el va "acompanyar a La Sopa", però el dia que estava acordat "no va presentar-s’hi". A més, "se li han ofert diferents serveis que no ha acceptat" i tampoc "hauria acceptat suport de Creu Roja o Fundació Support". Finalment, exposen que "l'únic referent" amb el qual tenia contacte era amb l'Equip de Salut Mental a les persones sense llar (ESMAS).
"Tallar el vincle"
Diari de Girona va parlar aquest diumenge amb diferents veïns del barri que van assegurar que era una persona inofensiva (l'Ajuntament ho està estudiant). De fet, es van fer fora de la zona a altres persones sense llar que causaven mala maror, però l'apallissat va continuar al barri perquè és "bona persona". A més, de vegades se li oferia menjar i mantes. Altres veïns també van remarcar que havien avisat Serveis Socials, Càritas, Creu Roja i que l'Ajuntament estava al cas de la situació.
"Si aquesta persona ha de sortir i tallar el vincle amb els veïns per una ajuda momentània, no és una ajuda", considera Lienlaf, perquè significa "perdre casa seva i el barri que el protegeix i el cuida". "És un problema doble", afegeix. A tot això, se li suma el fet de la "doble vulnerabilitat". Per una banda, el "desemparament institucional" i, per l'altra la "la manca de criteri" per tractar una persona amb problemes de salut mental.
"La vulnerabilitat es multiplica"
Som Sostre es personarà com a acusació judicial. També condemna rotundament els fets i assegura que presentaran denúncia. Lienlaf, però, tem per les "conseqüències" que pugui tenir tot plegat i les "ajudes que pugui tenir" un cop surti de l'hospital. Si queda "un altre cop al carrer la vulnerabilitat es multiplica", destaca Lienlaf.
Primer, es demana "quines conseqüències" implicarà això per la víctima, siguin mèdiques, físiques o psíquiques. També amb la "repercussió" que podrà tenir la denúncia que faran. És en aquest sentit, que creu que l’ajuda hauria d’arribar per "evitar que es pugui repetir una situació semblant".
El president de l'entitat lamenta que "la gran majoria d'agressors" saben que les persones sense llar "no tenen recolzament ni veu". Per això, indica que s'aprofiten per cometre actes violents contra ells perquè, habitualment, queden "impunes". "Agredir una persona sense sostre moltes vegades no té cap sanció, ningú ha vist res i són persones infravalorades", lamenta Lienlaf.
El succés
La palissa va tenir lloc aquest diumenge a primera hora del matí va la zona entre el passeig d’Olot i el carrer Bastiments. Segons alguns testimonis, l’agredit hauria intentat fugir, però l’agressor el va perseguir i, ja al passeig d’Olot, el va fer caure a terra. Els mateixos testimonis van explicar a Diari de Girona que s’hi va acarnissar, saltant-li a sobre i clavant-li puntades de peu. Els Mossos van detenir l'agressor a la mateixa zona.
Veïns de Can Gibert del Pla van relatar que l’home era força conegut: sovint es movia amb un carretó amb les seves coses i alguns residents li donaven menjar. Habitualment dormia en una zona coberta de la plaça Isabel Vilà i Pujol.
L’arrestat és un home de 26 anys que es troba encara a les garjoles de la comissaria de Vista Alegre, i es preveu que aquest dimarts passi a disposició judicial. Pel que fa a la víctima, continua a l'UCI de l'hospital Josep Trueta i està estable dins la gravetat i amb pronòstic reservat.
