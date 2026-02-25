Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mort TejeroPregoner Setmana SantaCoipúsTaxa turísticaSetmana RaholaGazzaniga23F
instagramlinkedin

Així es va viure el 23-F a Girona: els documents desclassificats recullen una reunió política a l'Ajuntament

A l'Ajuntament de Girona es van reunir representants polítics per estudiar la situació i acordar una 'postura conjunta' de normalitat, segons un informe policial

Una captura de la part de l'informe que parla de la situació a Girona aquella nit

Una captura de la part de l'informe que parla de la situació a Girona aquella nit / DdG/Informe desclassificat per la Moncloa

Jesús Badenes

Jesús Badenes

Girona

La documentació desclassificada del 23-F publicada a La Moncloa incorpora un informe intern de la Policia que descriu la situació a diverses demarcacions l’endemà de l’assalt al Congrés. En l’apartat dedicat a Girona, el text parla d’ambient de normalitat i recull una reunió política a l’Ajuntament. Segons aquest document, l’informe està datat el 24 de febrer de 1981 i porta el segell de la Direcció de la Seguretat de l’Estat a través de la Comissaria General d’Informació. En el seu recorregut per les “regions policials”, hi inclou un epígraf específic per a “GERONA”.

En aquest punt, el text indica que la situació de les Forces Armades i dels cossos de seguretat era de normalitat. També assenyala que, en l’àmbit polític, “únicament” Convergència i Unió Democràtica de Catalunya havien difós un comunicat expressant confiança en la Generalitat i la Monarquia.

El fragment més concret situa una trobada a la ciutat la mateixa nit dels fets. Sempre segons l’informe, “cap a les 10 de la nit” representants de forces polítiques “de diverses tendències” es van reunir a l’Ajuntament de Girona per estudiar la situació i acordar una “postura conjunta” de normalitat.

Un clima sense alteracions

El document afegeix que, en l’àmbit sindical, no consten comunicats excepte el de l'USO, que demanava serenitat, es mostrava contrària a les vagues i reclamava suport a les institucions constitucionals.

Notícies relacionades i més

Finalment, l’informe tanca l’apartat de Girona afirmant que l’ambient als carrers i als centres de treball era normal, igual que als centres oficials i docents, en una fotografia de retorn a la calma que queda recollida en els papers ara accessibles al portal de La Moncloa.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Oriol Cardona tindrà una altra medalla d’or
  2. El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car
  3. Mor un motorista de 17 anys després de xocar contra un fanal a Camós
  4. Multats per sopar al carrer: 601 euros per una taula a la fresca durant les festes de Torrero
  5. Una queixa pel volum acaba amb destrosses a Girona: trenca el portal i 'empastifa' l’escala amb un extintor
  6. Un germà vol vendre la casa heretada i l’altre s’hi nega? La sortida “legal i barata” que evita la guerra familiar
  7. Dos treballadors del CTS de Girona detinguts i cinc més denunciats per les destrosses a les 14 ambulàncies de l'empresa
  8. El SEM rescindeix el contracte amb l’empresa que gestionava l’helicòpter de Girona

L'Spar Girona és queda a prop de la gesta contra el Fenerbahçe (58-65)

L'Spar Girona és queda a prop de la gesta contra el Fenerbahçe (58-65)

Les imatges de l'Spar Girona - Fenerbahçe

Les imatges de l'Spar Girona - Fenerbahçe

Així es va viure el 23-F a Girona: els documents desclassificats recullen una reunió política a l'Ajuntament

Així es va viure el 23-F a Girona: els documents desclassificats recullen una reunió política a l'Ajuntament

Torna el clàssic més esbojarrat de la T.I.A.: El sulfato atómico ressuscita en digital i salta (per fi) a consoles

Torna el clàssic més esbojarrat de la T.I.A.: El sulfato atómico ressuscita en digital i salta (per fi) a consoles

Ramon Pellicer repassa la seva trajectòria a la Biblioteca Carles Rahola de Girona

Ramon Pellicer repassa la seva trajectòria a la Biblioteca Carles Rahola de Girona

Les imatges de la xerrada de Ramon Pellicer a la setmana dels Rahola

Les imatges de la xerrada de Ramon Pellicer a la setmana dels Rahola

Mor Antonio Tejero, el guàrdia civil que va protagonitzar l'intent de cop d'estat del 23F

Mor Antonio Tejero, el guàrdia civil que va protagonitzar l'intent de cop d'estat del 23F

Multes per als propietaris d’habitatges amb tanques vegetals o arbres que no compleixin la normativa: així ho estableix la llei

Multes per als propietaris d’habitatges amb tanques vegetals o arbres que no compleixin la normativa: així ho estableix la llei
Tracking Pixel Contents