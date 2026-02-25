Així es va viure el 23-F a Girona: els documents desclassificats recullen una reunió política a l'Ajuntament
A l'Ajuntament de Girona es van reunir representants polítics per estudiar la situació i acordar una 'postura conjunta' de normalitat, segons un informe policial
La documentació desclassificada del 23-F publicada a La Moncloa incorpora un informe intern de la Policia que descriu la situació a diverses demarcacions l’endemà de l’assalt al Congrés. En l’apartat dedicat a Girona, el text parla d’ambient de normalitat i recull una reunió política a l’Ajuntament. Segons aquest document, l’informe està datat el 24 de febrer de 1981 i porta el segell de la Direcció de la Seguretat de l’Estat a través de la Comissaria General d’Informació. En el seu recorregut per les “regions policials”, hi inclou un epígraf específic per a “GERONA”.
En aquest punt, el text indica que la situació de les Forces Armades i dels cossos de seguretat era de normalitat. També assenyala que, en l’àmbit polític, “únicament” Convergència i Unió Democràtica de Catalunya havien difós un comunicat expressant confiança en la Generalitat i la Monarquia.
El fragment més concret situa una trobada a la ciutat la mateixa nit dels fets. Sempre segons l’informe, “cap a les 10 de la nit” representants de forces polítiques “de diverses tendències” es van reunir a l’Ajuntament de Girona per estudiar la situació i acordar una “postura conjunta” de normalitat.
Un clima sense alteracions
El document afegeix que, en l’àmbit sindical, no consten comunicats excepte el de l'USO, que demanava serenitat, es mostrava contrària a les vagues i reclamava suport a les institucions constitucionals.
Finalment, l’informe tanca l’apartat de Girona afirmant que l’ambient als carrers i als centres de treball era normal, igual que als centres oficials i docents, en una fotografia de retorn a la calma que queda recollida en els papers ara accessibles al portal de La Moncloa.
