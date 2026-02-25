Cassà commemora el 8-M amb activitats per visibilitzar les trajectòries de les dones del municipi
El programa inclou una exposició sobre les històries laborals de cassanenques majors de 60 anys, una trobada amb Carme Ruscalleda i la tercera Marxa de la Dona
Cassà de la Selva commemorarà el Dia Internacional de les Dones amb un programa d’activitats centrat en l’intercanvi d’experiències i en la reivindicació de les històries laborals de moltes cassanenques, sovint invisibilitzades. La programació, impulsada per l’Ajuntament, inclou una exposició, una trobada de dones, xerrades i una marxa esportiva, amb l’objectiu de posar en valor el paper de les dones i avançar cap a una igualtat efectiva.
L’acte institucional de lectura del manifest es farà el dissabte 7 de març a les 11 del matí al centre cultural Sala Galà. Aquell mateix matí també s’inaugurarà l’exposició “La meva feina també és història”, una mostra que recull els testimonis de cassanenques majors de 60 anys que expliquen la seva vida des de la perspectiva laboral. La iniciativa vol contribuir a la memòria històrica local i donar visibilitat a feines i trajectòries que han quedat sovint en segon pla.
Un espai de reflexió col·lectiva
Vinculat a aquesta exposició, també s’ha programat un espai de reflexió col·lectiva sobre l’impacte del gènere i les experiències de vida en l’envelliment de les dones. El debat comptarà amb la participació de la Dra. Pilar Monreal, professora titular del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona i directora del grup de recerca en envelliment, cultura i salut. Una altra de les activitats destacades serà la 3a Trobada de dones empresàries i emprenedores de Cassà, que enguany tindrà com a convidada Carme Ruscalleda. La cuinera compartirà la seva trajectòria professional des d’una mirada personal, amb els reptes i aprenentatges del seu recorregut.
El programa també inclou, per tercer any consecutiu, la Marxa de la Dona, que es farà el diumenge 15 de març a les 9 del matí. La proposta consistirà en una ruta circular pels voltants del municipi amb sortida des del parc de l’Estació. La regidora d’Igualtat, Ester Ayala, ha subratllat que el 8-M és “una oportunitat per reconèixer la força, el talent i la perseverança de les dones de Cassà” i ha assegurat que l’Ajuntament continuarà treballant per generar espais de participació, suport i visibilització.
