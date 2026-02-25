La Clínica Girona incorpora la cirurgia robòtica de forma fixa
Aquesta plataforma permet realitzar procediments quirúrgics mínimament invasius amb gran precisió i control que provoquen un millor resultat de les intervencions i una recuperació més ràpida dels pacients
L'adquisició ha suposat una inversió de més d'un milió d'euros
La Clínica Girona incorpora un sistema robòtic de forma fixa per a les intervencions quirúrgiques. L'aparell, anomenat Da Vinci, permet realitzar procediments quirúrgics poc invasius amb gran precisió i control que provoquen un millor resultat de les intervencions i una recuperació més ràpida dels pacients.
Segons afirmen des de la Clínica Girona, es tracta del primer hospital privat de les comarques gironines que incorpora aquest sistema de forma fixa. I és que el fet que el sistema robòtic estigui fix en un quiròfan suposa una "garantia en matèria de precisió i tècnica quirúrgica" respecte altres plataformes que no són fixes.
Amb aquesta adquisició, que ha suposat una inversió que ha superat el milió d’euros, el centre es referma en el seu "compromís amb la innovació tecnològica, l’excel·lència assistencial, la millora contínua de l’experiència del pacient i l’atracció del talent mèdic".
Concretament, aquesta plataforma quirúrgica permet als cirurgians realitzar operacions complexes mitjançant petites incisions utilitzant una consola robòtica que controla els instruments i una càmera d’alta definició en 3D.
El cirurgià, mitjançant els accionadors de la consola, controla els braços del robot, que reprodueixen i amplien els moviments ordenats.
Menys risc de transfusió de sang
Es tracta d’una tècnica que suposa un valor afegit per als pacients, ja que permet una reducció del dolor i del risc d’infecció, menys sagnat, menys risc de complicacions en la intervenció, cicatrius més petites, menys temps de recuperació, menys dies d’estada a l’hospital i millors resultats clínics en general.
De fet, diversos estudis han posat de manifest que les intervencions quirúrgiques amb la cirurgia robòtica Da Vinci comporten una reducció del risc de transfusió de sang del 70%, una disminució de la taxa de complicacions postoperatòries d’entre el 30 i el 40% i una estada hospitalària d’entre 1 i 2 dies menys que amb les tècniques convencionals.
Aquesta tècnica s’utilitza en cirurgia urològica, cirurgia ginecològica, cirurgia general, cirurgia bariàtrica, cirurgia de cap i coll, cirurgia toràcica i cirurgia pediàtrica fins a un total de més de 100 procediments. En aquest sentit, la plataforma potencia i augmenta les habilitats del cirurgià, reduint el possible tremolor i perfeccionant tots els moviments, però no les substitueix, no es pot programar i necessita sempre una ordre directa del cirurgià per realitzar les maniobres quirúrgiques.
La plataforma inclou un sistema de comunicació integrat entre la consola i el carro del pacient, amb micròfons i altaveus, que facilita que el cirurgià estigui en contacte amb el seu equip sense haver de retirar el cap del visor. La consola es pot adaptar a les característiques físiques de cada cirurgià, generant una posició més còmoda durant l’operació per minimitzar la fatiga.
L’activitat quirúrgica amb aquest sistema s’ha iniciat de la mà dels doctors Roger Boix i Josep Comet, especialistes en Urologia, que acumulen una àmplia experiència en cirurgia robòtica amb Da Vinci. Els pacients només han estat dos dies ingressats i el seu procés de recuperació és satisfactori.
