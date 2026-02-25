El director de les obres de la Sagrada Família serà el pregoner de la Setmana Santa de Girona
Jordi Faulí farà el discurs que donarà el tret a tots els actes el 25 de març a l'Auditori Josep Irla
L'actual arquitecte director i coordinador de la Sagrada Família, Jordi Faulí i Oller, serà l'encarregat de fer el pregó amb el qual es donarà el tret de sortida als actes de la Setmana Santa de Girona que organitza la Junta de Confraries. L'acte se celebrarà el 25 de març (19:30 hores) a l'Auditori Josep Irla, uns dies abans de l'inici oficial de la Setmana Santa, que arrenca el 29 de març amb el Diumenge de Rams, i finalitza el 5 d'abril. Faulí agafarà el relleu del bisbe de Girona, fra Octavi Vilà, que l'any passat va fer el pregó en la que era la seva primera Setmana Santa a la ciutat.
Faulí, nascut a Barcelona el 1959, és l'arquitecte director i coordinador de la Sagrada Família des de 2012, tot i que va ser el 1990 que es va incorporar a les obres del temple. Des de fa uns dies és l'església més alta d'Europa després de col·locar la Creu de Jesús. L'altura, ara, és de 172,5 metres. Tal com s'ha anunciat avui, el papa Lleó XIV visitarà el juny Barcelona per inaugurar la creu.
Al llarg de la seva trajectòria, Faulí ha publicat diferents llibres, tots relacionats amb el temple: La Basílica de la Sagrada Família, Petita història de la Sagrada Família, Sagrada Família: Opus Magnum de Gaudí (amb Joan Bassegoda, Jordi Bonet i Etsuro Sotoo), i Les Naus de la Sagrada Família (amb Ramon Espel, Mark Burry, Jordi Coll i Josep Gómez). A més, el 2010 va rebre el Premi Ciutat de Barcelona d'Arquitectura i Urbanisme conjuntament amb els altres membres de la Direcció Facultativa de les obres de la Sagrada Família.
Més actes
Fa uns dies, la Junta de Confraries de la Setmana Santa de Girona va fer públic el cartell d'enguany, dissenyat per la il·lustradora Laia Batlle i el moviment internacional Fe i Llum. També altres activitats que es faran prèviament al pregó, que serviran de preludi a la Setmana Santa. Entre d'altres, el tradicional Viacrucis al Camí de les Creus o dues conferències.
Més endavant es faran públics la resta d'actes, com l'Exposanta, concerts, tallers o celebracions litúrgiques. Com cada any, el plat fort serà la Processó del Sant Enterrament, que es farà el Divendres Sant (3 d'abril). Un parell de dies abans, els Manaies també entregaran el penó al pendonista, que encara no s'ha anunciat.
