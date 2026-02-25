Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
pallissa Gironanous contenidors Gironacorredor mediterranifestival del circ Gironapremis EnderrockGuia MichelinGirona FC
instagramlinkedin

S’esfondra el teulat d’una masia a Quart, col·lapsa el primer pis i queda inhabitable

Una família amb un nadó en surt il·lesa de l’ensorrament

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

Eva Batlle

Eva Batlle

Quart

Part del teulat d’una masia aïllada de Quart s’ha ensorrat aquesta matinada i, arran del col·lapse, també ha cedit el terra del primer pis. Els cinc residents que hi vivien -entre ells un nadó- n’han sortit il·lesos, però l’habitatge ha quedat inhabitable.

Els fets han passat cap a dos quarts de dues de la matinada d’aquest dimecres en una masia situada a Sant Mateu de Montnegre, a les Gavarres. Quan s’ha avisat al 112, les persones ja eren fora de la casa.

Fins al lloc s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers i també els Mossos d’Esquadra. Segons han explicat els Bombers, en una masia antiga de dues plantes i amb cairat de fusta, s’ha ensorrat la part central de la coberta i aquest despreniment ha provocat el col·lapse del terra del primer pis.

Els Bombers han inspeccionat l’immoble i han confirmat que no es podia tornar a ocupar. També han acompanyat els residents a recollir algunes pertinences, ja que l’interior ha quedat molt afectat, amb destrosses i parts de la casa a l’aire lliure, informen des del cos d'emergències.

Notícies relacionades

Els Mossos s’han fet càrrec de gestionar on passaria la nit la família, que no ha pogut retornar a casa.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents