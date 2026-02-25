Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona escalfa motors per Temps de Flors

L’Ajuntament obre la convocatòria de la 22a Mostra d’Aparadorisme i Decoració Interior, amb inscripcions fins al 8 d’abril

L’aparador de Shizen’na en l’edició de l’any passat, un dels establiments guanyadors.

Tony Di Marino

Girona

Girona comença a activar el compte enrere de Temps de Flors també als aparadors. L’Ajuntament ha obert la convocatòria de la 22a Mostra d’Aparadorisme i Decoració Interior, una activitat vinculada al certamen floral que aquest 2026 arribarà a la 71a edició. Els comerços que hi vulguin participar s’hi poden inscriure fins al 8 d’abril.

La iniciativa busca fomentar la implicació dels comerços i establiments de la ciutat en el marc de Temps de Flors. Els participants es podran identificar amb un adhesiu de la mostra, que hauran de col·locar a l’aparador o a la porta principal del local.

El jurat estarà format per representants de l’Ajuntament, associacions de comerciants i entitats vinculades a Girona, Temps de Flors. Entre els criteris de valoració hi haurà l’originalitat, la qualitat artística, el disseny, el grau de vinculació amb la temàtica i l’ús de flors naturals en la composició.

Els establiments premiats tindran un apartat específic a la pròxima edició de la revista de Temps de Flors per explicar la seva història i guanyar visibilitat. També es podran consultar a la pàgina web del certamen, on s’anirà actualitzant la relació d’inscrits.

Una carta de presentació

La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics, Gemma Geis, ha remarcat que la mostra vol “posar en valor el talent, la creativitat i la capacitat d’innovació” dels establiments. Geis també ha destacat que els aparadors “són una carta de presentació de ciutat” i ha animat els comerços a sumar-se a una edició que coincideix amb el 71è Temps de Flors.

