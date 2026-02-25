Girona reclama més recursos a la Generalitat per abordar el sensellarisme "que fa anys que les ciutats demanen"
Salellas defensa la necessitat de desplegar polítiques residencials arreu del territori català, no només a la capital, i que el Govern assumeixi el lideratge
Després de la pallissa de diumenge a un sensellar que dormia al carrer a Girona, l’alcalde Lluc Salellas ha explicat que l’Ajuntament ja ha celebrat aquest dimecres una reunió amb l’Associació de Veïns de Santa Eugènia, la de Can Gibert del Pla, l’entitat Som Sostre i on també ha assistit la regidora Amy Sabaly, per compartir com han anat les últimes 48-72 hores, posar en "comú la feina feta per cada actor i escoltar propostes" de cara als pròxims mesos.
Salellas ha assenyalat que, d’una banda, cal "continuar pressionant la Generalitat" perquè aporti recursos que "les ciutats fa anys que reclamen "per abordar el sensellarisme i, de l’altra, "reforçar el teixit social" i comunitari: equips de carrer, centres cívics i especialment més educadors de carrer per “teixir complicitats” i trobar camins perquè les persones que viuen al carrer puguin deixar de fer-ho, ha dit el batlle després de la reunió.
Girona no pot donar "només" l'assistència
Salellas també ha volgut situar el debat en clau territorial i ha remarcat que, quan es parla de les centenars de persones sense llar a les comarques gironines —"algunes nascudes en pobles petits o viles mitjanes i amb trajectòries vitals fora de Girona"—, “és evident” que la resposta no la pot donar només la ciutat de Girona. Segons ha dit, aquesta és una conclusió que “l’accepta tothom” i que els altres actors institucionals també entenen.
En aquest sentit, ha reclamat que la Generalitat assumeixi el lideratge i “agafi el toro per les banyes” per impulsar, conjuntament amb els municipis i la Diputació, un pla estratègic que permeti disposar d’equipaments residencials per a persones sense llar en altres viles i ciutats, i no únicament a Girona que compta amb la Sopa. L’alcalde ha admès que la ciutat i l’àrea urbana poden créixer en recursos, però ha insistit que les polítiques residencials per al sensellarisme s’han de desplegar arreu del territori i que la Generalitat "té la capacita"t d’arribar a acords amb altres poblacions per fer-ho possible.
El batlle també ha remarcat que el sensellarisme és una "situació creixent" a Girona i, per extensió, als seus barris. En aquest context, ha insistit que cal que arribin més recursos per part de la Generalitat i que l’Ajuntament també hi pugui posar els mitjans necessaris per garantir que les persones sense llar estiguin acompanyades.
L’alcalde ha defensat que una de les línies de treball dels pròxims mesos ha de ser millorar la coordinació entre l’Ajuntament, les associacions de veïns i les entitats, amb canals de comunicació més directes per detectar possibles disfuncions: “malgrat que els protocols marquen com s’han de fer [les coses], potser està fallant”, ha advertit. Salellas ha afegit que aquesta comunicació més àgil també s’ha de reforçar amb les entitats del tercer sector, i ha recordat que, en el cas concret de la víctima, estava vinculada a una d’aquestes entitats, que n’assumia l’acompanyament i el tutelatge. Amb tot, ha conclòs que la xarxa que ja existeix i que “funciona en general bé” s’ha de poder millorar perquè funcioni “encara més bé”.
La pallissa
La brutall pallissa al senseostre va tenir lloc diumenge cap a les vuit del matí al passeig d’Olot. Segons testimonis, l’agressor hauria perseguit la víctima, l’hauria fet caure a terra i s’hi hauria acarnissat amb cops i puntades de peu. Unes hores després, la sang de la persona sense llar encara era visible al lloc dels fets. La víctima, que es diu Mamadou, continua ingressada a l’hospital Josep Trueta de Girona, on roman a l'UCI i el seu estat és estable dins la gravetat, segons fonts del centre de salut. Mentrestant, el jutjat de guàrdia de Girona va decretar dimarts presó provisional, comunicada i sense fiança per a l’home de 26 anys detingut per la violenta agressió. El qual ja ha fet la seva primera nit a presó. L'ajuntament així com l'entitat Som Sostre s'han personat en aquest cas i faran d'acusació popular.
Segons va apuntar Som Sostre, la víctima presentava símptomes “evidents” de deterioraments cognitius i, des de fa alguns mesos, pernoctava moltes nits a la plaça Isabel Vilà i Pujol. Per la seva banda, fonts municipals van indicar que venia “de Salt”, després que se li donés “l’alta de l’Hospital Psiquiàtric Santa Caterina” i no pogués tornar al lloc on estava habitualment perquè se’l va trobar “tapiat”. També van assegurar que se li havia intentat fer un acompanyament, però el dia que s’havia acordat per anar a La Sopa “no va presentar-hi”, i tampoc “ha acceptat” altres serveis que se li han ofert. En canvi, Som Sostre va criticar la mena d’ajuda que hagués pogut rebre.
Aquest dimarts a la tarda, unes 300 persones es van concentrar a la cruïlla entre el passeig d’Olot i el carrer Bastiments per condemnar l’agressió. El punt escollit ha estat el mateix on van tenir lloc els fets. Les associacions veïnals de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla van organitzar l’acte sota el lema “Per la dignitat i la convivència dels nostres barris”, amb el suport d’altres entitats i veïns.
