L'ICF Girona Fons d'Innovació destina 1,1 milions d'euros en préstecs per finançar sis projectes empresarials

L'import dels crèdits oscil·la entre els 100.000 i els 300.000 euros

Imatge de la planta d'EC Convert.

Imatge de la planta d'EC Convert. / Ajuntament de Girona

ACN

Girona

L'ICF Girona Fons d’Innovació ha destinat 1,1 milions d'euros en préstecs per finançar sis projectes empresarials durant el 2025. L'instrument, impulsat per l’Institut Català de Finances (ICF) i l’Ajuntament de Girona, ofereix crèdits d’entre 100.000 i 300.000 euros a empreses joves innovadores en millors condicions que les que ofereix el mercat privat. Dues de les companyies finançades són EC Convert i B4Experience que han invertit els fons a impulsar la seva expansió internacional. La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, ha destacat que el Girona Fons d'Innovació és "una eina estratègica per consolidar Girona com a ciutat d’innovació i d’oportunitats".

L’ICF Girona Fons Innovació ofereix finançament amb condicions avantatjoses per a empreses joves innovadores de Girona i la seva àrea urbana dedicades als sectors de la indústria digital, les ciències de la salut, la biotecnologia, el comerç i el turisme, la transició energètica o l’economia de l’envelliment, entre d’altres.

El programa està dotat amb cinc milions d’euros, el 76% dels quals provenen de recursos de l’ICF i el 24% provenen del pressupost de l’Ajuntament de Girona. Té una durada de quatre anys (2025-2028), a raó d'1,2 milions d’euros per any.

Durant el 2025, sis projectes han rebut finançament a través d'aquest instrument. Una de les companyies beneficiades és EC Convert, que està especialitzada en el disseny i la fabricació de maquinària per als sectors de l’envàs, l’etiquetatge i el paper. Amb el crèdit rebut, han pogut impulsar la seva expansió internacional. Han incorporat professionals d'alta qualificació, han reforçat la seva acció comercial i han potenciat la seva capacitat d’innovació.

També ha rebut un préstec B4Experience, la marca comercial d'Off Traill S.L., que desenvolupa guies virtuals per crear i reservar experiències de natura i aventura a mida. L'empresa ha pogut impulsar el seu desplegament internacional i ha pogut consolidar el desenvolupament de la seva infraestructura tecnològica pròpia. Actualment, tenen presència a 32 països i han assolit aquest gener el 85% de la facturació de tot l'any anterior.

Així mateix, ha rebut finançament els desenvolupadors d'una nova mascareta, anomenada Clyppe, que permet filtrar el 99,8% de l'entrada i la sortida de l'aire. 

L’import dels préstecs oscil·la entre els 100.000 i 300.000 euros, i es poden sol·licitar a través de la web de la banca pública de promoció.

TEMES

