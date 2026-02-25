L'ICF Girona Fons d'Innovació destina 1,1 milions d'euros en préstecs per finançar sis projectes empresarials
L'import dels crèdits oscil·la entre els 100.000 i els 300.000 euros
L'ICF Girona Fons d’Innovació ha destinat 1,1 milions d'euros en préstecs per finançar sis projectes empresarials durant el 2025. L'instrument, impulsat per l’Institut Català de Finances (ICF) i l’Ajuntament de Girona, ofereix crèdits d’entre 100.000 i 300.000 euros a empreses joves innovadores en millors condicions que les que ofereix el mercat privat. Dues de les companyies finançades són EC Convert i B4Experience que han invertit els fons a impulsar la seva expansió internacional. La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, ha destacat que el Girona Fons d'Innovació és "una eina estratègica per consolidar Girona com a ciutat d’innovació i d’oportunitats".
L’ICF Girona Fons Innovació ofereix finançament amb condicions avantatjoses per a empreses joves innovadores de Girona i la seva àrea urbana dedicades als sectors de la indústria digital, les ciències de la salut, la biotecnologia, el comerç i el turisme, la transició energètica o l’economia de l’envelliment, entre d’altres.
El programa està dotat amb cinc milions d’euros, el 76% dels quals provenen de recursos de l’ICF i el 24% provenen del pressupost de l’Ajuntament de Girona. Té una durada de quatre anys (2025-2028), a raó d'1,2 milions d’euros per any.
Durant el 2025, sis projectes han rebut finançament a través d'aquest instrument. Una de les companyies beneficiades és EC Convert, que està especialitzada en el disseny i la fabricació de maquinària per als sectors de l’envàs, l’etiquetatge i el paper. Amb el crèdit rebut, han pogut impulsar la seva expansió internacional. Han incorporat professionals d'alta qualificació, han reforçat la seva acció comercial i han potenciat la seva capacitat d’innovació.
També ha rebut un préstec B4Experience, la marca comercial d'Off Traill S.L., que desenvolupa guies virtuals per crear i reservar experiències de natura i aventura a mida. L'empresa ha pogut impulsar el seu desplegament internacional i ha pogut consolidar el desenvolupament de la seva infraestructura tecnològica pròpia. Actualment, tenen presència a 32 països i han assolit aquest gener el 85% de la facturació de tot l'any anterior.
Així mateix, ha rebut finançament els desenvolupadors d'una nova mascareta, anomenada Clyppe, que permet filtrar el 99,8% de l'entrada i la sortida de l'aire.
L’import dels préstecs oscil·la entre els 100.000 i 300.000 euros, i es poden sol·licitar a través de la web de la banca pública de promoció.
