El PSC de Girona condemna l’agressió a la persona sense llar i reclama "la mateixa seguretat i dignitat a tots els barris"

El grup municipal, present a la concentració de Can Gibert i Santa Eugènia, demana més prevenció, més efectius policials a la nit i reforçar els recursos de sensellarisme

Concentració veïnal a Can Gibert del Pla per condemnar l’agressió del passeig d’Olot, amb presència de representants del PSC de Girona.

Redacció

Girona

El PSC de Girona ha condemnat la greu agressió a una persona sense llar aquest diumenge al matí al passeig d’Olot, que l’ha deixat ingressada a l’Hospital Josep Trueta en estat crític, i ha reclamat una resposta amb més recursos en seguretat i atenció social. El grup municipal defensa que la ciutat ha de garantir “la mateixa seguretat i dignitat a tots els barris” i remarca que “cap diferència social, econòmica o personal pot justificar la violència”.

Els socialistes també han explicat que aquest dimarts van assistir a la concentració convocada pel veïnat de Can Gibert del Pla i Santa Eugènia per rebutjar l’atac i defensar la convivència. El PSC denuncia que Girona “no pot tenir barris de primera i barris de segona” i reclama igualtat d’oportunitats, serveis públics i dret a la seguretat a tota la ciutat. En aquest sentit, el grup municipal afirma que “quan un barri pateix, la ciutat sencera falla”.

En matèria de seguretat, el regidor del grup municipal Josep Palouzié assegura que el cas torna a posar sobre la taula “la manca d’efectius a la Policia Municipal de Girona, especialment durant la nit”. Amb la plantilla actual, afegeix, “és impossible fer política de prevenció” i, per això, reclama reforçar recursos i presència al carrer, amb més planificació i coordinació. Palouzié també apunta a la necessitat d’un treball continuat amb Serveis Socials per fer seguiment de situacions de vulnerabilitat i reduir riscos. “No podem limitar-nos a arribar quan el mal ja està fet”, afirma.

Pel que fa a l’àmbit social, el portaveu adjunt del PSC–Girona pel Canvi, Maxi Fuentes, demana augmentar els recursos destinats al sensellarisme i planteja la construcció d’un centre de baixa intensitat “amb més capacitat”. Fuentes remarca que Girona “no pot seguir desbordada mentre el problema creix”.

Els socialistes també recorden que el debat sobre un centre de baixa exigència i el reforç de La Sopa fa temps que està sobre la taula i apunten que les administracions ja han reconegut la necessitat d’un abordatge urgent, tant pel que fa a la ubicació com al finançament.

Finalment, el grup municipal defensa que Girona ha de ser “una ciutat segura, però també humana” i remarca que la vulnerabilitat “mai pot convertir-se en objectiu de violència”. En aquest sentit, reclama a les institucions una actuació amb “més determinació, més prevenció i més recursos”.

TEMES

