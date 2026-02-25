Una queixa pel volum acaba amb destrosses a Girona: trenca el portal i "empastifa" l’escala amb un extintor
Els residents asseguren que van passar por i denuncien que l'home va amençar de mort un veí
Un episodi de tensió va acabar amb destrosses i moments de por en un bloc de pisos del barri de Sant Narcís de Girona. Després que un resident recriminés a un conductor que abaixés la música del cotxe, l’home va reaccionar amb agressivitat, va trencar el vidre del portal, va forçar l’accés a l’edifici i va buidar un extintor per les tres plantes abans de fugir. Els Mossos d’Esquadra han obert diligències per danys i esperen la denúncia de la comunitat.
Els fets van passar la nit de dimarts, cap a les onze, en un bloc de pisos del carrer de Narcís Monturiol, al barri de Sant Narcís de Girona. Segons expliquen veïns de l’edifici, tot va començar quan un resident va recriminar a un conductor que havia aturat el vehicle davant del portal que abaixés el volum de la música, “massa alta”.
En comptes de fer cas, l’home -que els testimonis situen al voltant dels 40 anys- va baixar del cotxe i va començar a cridar. Enmig de l’enfrontament, segons un veí, va proferir insults i va amenaçar-lo assegurant que entraria al bloc, fins al punt de deixar anar un “et mataré”.
A partir d’aquí, sempre segons el relat veïnal, l’individu va reaccionar amb violència: va trencar a cops el vidre de la porta d’accés del portal i també va fer malbé el pany. Un cop a dins, va agafar un extintor de la comunitat i el va buidar per les tres plantes de l’edifici. També va donar cops de peu a la porta del primer pis.
Els veïns, molts dels quals asseguren que fa tota la vida que viuen en aquest bloc, admeten que van passar por i denuncien que, tot i que no és el primer cop que pateixen molèsties per cotxes aturats davant de casa amb música alta, “mai” s’havien trobat amb una reacció “tan violenta”. A més, també assenyalen problemes de convivència recurrents vinculats a un edifici tapiat del costat, on asseguren que sovint hi entra gent que els genera conflictes.
Davant la situació, un veí va trucar a la Policia Municipal de Girona, que va derivar el servei als Mossos d’Esquadra. Quan els agents van arribar-hi per comprovar l’avís, ja no hi van localitzar el presumpte autor, però sí que van constatar els danys: la porta principal amb els vidres trencats, l’extintor buidat per l’escala i desperfectes al pany, entre altres.
Els Mossos instruiran diligències per un delicte de danys i estan pendents de la denúncia formal de la comunitat, que els veïns tenen previst presentar avui. Mentrestant, la investigació està oberta per identificar i localitzar el responsable dels fets, confirmen des del cos polic.
