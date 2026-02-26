Comencen els treballs de millora de les zones humides de les Deveses d'en Bru de Girona
Les actuacions, amb un cost de més de 100.000 euros, contemplen el reperfilament del còrrec nord per millorar el desguàs cap al Ter i reduir el risc d’inundació de Fontajau i la creació de dues basses temporànies més
El Consorci del Ter iniciat els treballs per crear i millorar les zones humides de les Deveses d’en Bru de Girona, ubicades a la zona de Baix Domeny. Les actuacions han estat adjudicades a l'empresa Transports Mateu per 102.169,71 euros i compten amb una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) atorgada dins del procediment de concessió per actuacions de recuperació de riberes en rius i millora de l’estat ecològic en zones humides al districte de conca fluvial de Catalunya.
Pel que fa als treballs, es contempla la creació de dues basses temporànies en els còrrecs nord i sud amb l’objectiu de potenciar la diversitat vegetal, faunística i paisatgística, així com reduir el risc d’inundació en episodis de pluja intensa. També s’inclou reperfilar parcialment el còrrec nord per restablir la funcionalitat hidrològica i ecològica i garantir la qualitat de l’hàbitat de ribera i una circulació d’aigua més eficient i compatible amb la morfologia natural del curs. I per últim, es preveu millorar l’enllaç del còrrec nord amb el drenatge de sortida a l’est de la parcel·la, per tal de dirigir les aigües directament cap al Ter i evitar el flux d’aigua cap al poliesportiu de Fontajau.
A més, es tractaran peus d’espècies de flora exòtiques presents a l’entorn dels canals: robínia (Robinia pseudoacacia) i ailant (Ailanthus altíssima), i també s’eliminaran varis rodals de canya americana (Arundo donax), on hi haurà una de les noves basses temporànies, i un de bambú (Bambusoideae sp.). Per revegetar les zones tractades, es plantarà vegetació autòctona. L’objectiu de les actuacions és recuperar els hàbitats potencials i afavorir les comunitats de zones humides permanents i temporànies en aquesta finca en custòdia fluvial del Consorci del Ter a Girona.
Aquesta és la intervenció IV del “Projecte executiu de creació i millora de les zones humides de les Deveses d’en Bru, a Girona”. Entre els anys 2024 i 2025, en intervencions precedents, ja es van crear nous hàbitats per a potenciar les comunitats de zones humides permanents i temporànies. Es van realitzar deu basses temporànies i també al seu entorn es van dur a terme plantacions de vàries espècies autòctones lligades a aquests ambients aquàtics, tant per afavorir la varietat de microhàbitats com per evitar l’entrada de vegetació exòtica, força present a l’entorn.
Seguiment per conèixer la biodiversitat de les basses
En aqueta mateixa subvenció de l’ACA s’ha contractat un estudi de seguiment a les basses de nova creació de les Deveses d’en Bru per conèixer la biodiversitat d’aquests espais. Els treballs els realitza el Grup de Recerca en Ecologia Aquàtica Continental de la Universitat de Girona. Aquestes primeres basses ja es troben en un estat de maduresa amb vegetació establerta i han estat colonitzades per diverses espècies d’invertebrats, amfibis, ocells, mamífers, entre altres. Per tant, convé monitoritzar-les i fer-ne un seguiment per part d’experts. Amb aquest estudi es realitzarà un mostreig de flora i fauna, i recollida de mostres d’aigua i el seu anàlisis químic al laboratori.
