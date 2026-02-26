Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Enxampen un lladre de trasters amagat en un pàrquing comunitari de Girona després de saltar l’alarma

L'home havia rebentat la porta de dos trasters, va intentar fugir dels Mossos i es va resistir a la detenció

Una imatge d'arxiu d'unes manilles dels Mossos / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Girona

Els Mossos d’Esquadra han enxampat un presumpte lladre de trasters després que saltés l’alarma en un situat en un aparcament comunitari d’un edifici de Girona.

L’avís es va rebre cap a les dues de la matinada del 22 de febrer i, de seguida, dues patrulles es van desplaçar fins a l’immoble. Un cop a l’interior del pàrquing, els agents van fer comprovacions i, durant l’escorcoll, van localitzar un home amagat darrere d’un dels vehicles estacionats.

En adonar-se de la presència policial, l’individu va intentar fugir i també es va resistir a la detenció, però els agents el van acabar interceptant. A tocar del lloc on s’havia amagat, els mossos van trobar dues eines: una clau Stillson i una pota de cabra. A més, van constatar que hi havia dues portes de trasters forçades a l’alçada del pany.

Davant les evidències, els Mossos van detenir l’home, de 37 anys i amb antecedents policials. Ha quedat acusat d’un delicte de robatori amb força i d’un altre d’atemptat contra els agents de l’autoritat.

