Girona preveu que la proposta de la nova ordenança de tinença animal estigui enllestida aquesta primavera
El nou text s’adaptarà al marc normatiu actual i als nous reptes de ciutat, posant els drets i el benestar dels animals, tant de companyia com silvestres, al centre de la proposta
L’Ajuntament de Girona ha començat el procés de redacció de la nova ordenança municipal de benestar animal i convivència responsable. Es preveu que la proposta estigui a punt aquesta primavera i que, a partir d’aquí, comencin els tràmits per aprovar-la per tal que entri en vigor aquest 2026.
A partir de l’anàlisi de l’ordenança vigent, de la proposta de modificació de l’Ordenança aprovada inicialment l’any 2020 i les al·legacions rebudes, el nou text s’adaptarà al marc normatiu actual i als nous reptes de ciutat, posant els drets i el benestar dels animals, tant de companyia com silvestres, al centre de la proposta.
L’actual ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals és vigent des del 29 de juliol del 2009. Des de llavors, s’ha incrementat notablement el nombre i la tipologia d’animals domèstics i silvestres registrats que conviuen a les llars gironines. A més, en els darrers anys ha augmentat la sensibilitat envers els animals per part de la ciutadania, que reclama més respecte pel seu benestar i que es reconegui la seva contribució al benestar social i emocional de la comunitat. També s’ha aprovat la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, molt compromesa amb el benestar físic i psicològic dels animals.
Aquestes noves circumstàncies polítiques i socials que afecten Girona han fet evident la necessitat d’aprovar un nou text normatiu adaptat a les necessitats actuals de la ciutadania i a les obligacions i competències municipals derivades del nou marc legal i sectorial. Tal com ha explicat la regidora de Ciutat que Cuida i de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez Villagrasa, “el nou text ha de donar resposta a tres reptes de ciutat: la convivència compartida i el benestar comunitari; l’aposta per una tinença responsable, i la gestió ètica de la biodiversitat. Volem que sigui una ordenança referent, que defensi i protegeixi activament els drets dels animals”.
La redacció del text la portarà a terme l’empresa Viafauna, S.L., amb un equip compost per veterinaris i juristes, a qui s’ha adjudicat el contracte per 13.854,50 euros (IVA inclòs). El mes de febrer l’empresa va reunir-se amb la regidora i els serveis tècnics de Benestar Animal per presentar la diagnosi inicial prevista per contracte i en les properes setmanes, presentarà la proposta de text articulat que un cop revisada internament, passarà al tràmit d’exposició pública.
