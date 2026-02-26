Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona preveu que la proposta de la nova ordenança de tinença animal estigui enllestida aquesta primavera

El nou text s’adaptarà al marc normatiu actual i als nous reptes de ciutat, posant els drets i el benestar dels animals, tant de companyia com silvestres, al centre de la proposta

Una imatge de la reunió entre l’empresa adjudicatària i representants municipals

Una imatge de la reunió entre l’empresa adjudicatària i representants municipals / Ajuntament de Girona

Redacció

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona ha començat el procés de redacció de la nova ordenança municipal de benestar animal i convivència responsable. Es preveu que la proposta estigui a punt aquesta primavera i que, a partir d’aquí, comencin els tràmits per aprovar-la per tal que entri en vigor aquest 2026.

A partir de l’anàlisi de l’ordenança vigent, de la proposta de modificació de l’Ordenança aprovada inicialment l’any 2020 i les al·legacions rebudes, el nou text s’adaptarà al marc normatiu actual i als nous reptes de ciutat, posant els drets i el benestar dels animals, tant de companyia com silvestres, al centre de la proposta.

L’actual ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals és vigent des del 29 de juliol del 2009. Des de llavors, s’ha incrementat notablement el nombre i la tipologia d’animals domèstics i silvestres registrats que conviuen a les llars gironines. A més, en els darrers anys ha augmentat la sensibilitat envers els animals per part de la ciutadania, que reclama més respecte pel seu benestar i que es reconegui la seva contribució al benestar social i emocional de la comunitat. També s’ha aprovat la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, molt compromesa amb el benestar físic i psicològic dels animals.

Aquestes noves circumstàncies polítiques i socials que afecten Girona han fet evident la necessitat d’aprovar un nou text normatiu adaptat a les necessitats actuals de la ciutadania i a les obligacions i competències municipals derivades del nou marc legal i sectorial. Tal com ha explicat la regidora de Ciutat que Cuida i de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez Villagrasa, “el nou text ha de donar resposta a tres reptes de ciutat: la convivència compartida i el benestar comunitari; l’aposta per una tinença responsable, i la gestió ètica de la biodiversitat. Volem que sigui una ordenança referent, que defensi i protegeixi activament els drets dels animals”.

La redacció del text la portarà a terme l’empresa Viafauna, S.L., amb un equip compost per veterinaris i juristes, a qui s’ha adjudicat el contracte per 13.854,50 euros (IVA inclòs). El mes de febrer l’empresa va reunir-se amb la regidora i els serveis tècnics de Benestar Animal per presentar la diagnosi inicial prevista per contracte i en les properes setmanes, presentarà la proposta de text articulat que un cop revisada internament, passarà al tràmit d’exposició pública.

