Girona i la UdG creen una càtedra per impulsar els pressupostos de carboni i la contractació verda
Estudiarà les comunitats energètiques i el malbaratament alimentari per minimitzar l'impacte ambiental
L'Ajuntament de Girona i la UdG han creat la càtedra d'Acció Climàtica que haurà de servir perquè el consistori desplegui els pressupostos de carboni i la contractació verda. Així ho han explicat l'alcalde Lluc Salellas i el rector de la universitat, Josep Calbó, en una roda de premsa aquest dijous al matí. El rector ha detallat que els estudis també tractaran altres temes com ara les comunitats energètiques o el malbaratament alimentari amb l'objectiu de dissenyar polítiques que ajudin a la transició ecològica i minimitzar l'impacte. La idea és que amb la càtedra es combini el coneixement universitari amb l'experiència i el pragmatisme dels tècnics municipals.
La Universitat de Girona ja tenia una càtedra amb l'ajuntament que estava centrada en les ciutats intel·ligents. Ara, el rector de la UdG, Josep Calbó, ha detallat que l'han reconvertit en una càtedra centrada en l'acció climàtica. Calbó emmarca aquests nous estudis dins del compromís de "vincular la universitat amb el territori".
Per això remarca que la càtedra d'Acció Climàtica inclourà formació en aquest àmbit, promourà que els estudiants facin el treball de final de grau i màster sobre aquest àmbit i també es "facilitaran trobades entre el personal investigador i tècnics municipals" per tal de tractar alguns dels aspectes que interessen a les dues parts promotores de la càtedra.
L'alcalde Lluc Salellas ha explicat que les prioritats de la càtedra són promoure els pressupostos de carboni. Salellas ha recordat que les entitats ecologistes van presentar una moció al plenari municipal per aconseguir que el consistori redueixi el carboni que emet la ciutat. "Sabem que les grans indústries i països no ho compleixen, però des de la ciutat procurarem de fer-ho", explica l'alcalde.
L'altra prioritat que tindrà la càtedra és la contractació verda. Es tracta de buscar "clàusules ambientals" que puguin incorporar-se en la contractació pública. Això permetrà que cada vegada que les administracions hagin de fer un contracte amb una empresa, aquestes tinguin consciència ambiental.
En paral·lel, Josep Calbó també ha detallat que preveu que la càtedra d'Acció Climàtica permeti avançar en les comunitats energètiques o reduir el malbaratament alimentari. Calbó confia que hi hagi "resultats visibles aviat" i afegeix que aquesta càtedra generarà un "espai de diàleg i reflexió sobre la crisi climàtica sempre amb arguments científics i tècnics a la mà".
En aquest sentit, Lluc Salellas també ha remarcat que els estudis d'Acció Climàtica permetran combinar dos elements molt importants. Per un costat, hi ha el coneixement i la investigació del personal universitari i per l'altra "l'experiència i el pragmatisme de l'ajuntament que fa funcionar el dia a dia de la ciutat".
