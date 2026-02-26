Un home mor d'un infart al mig del carrer a Girona
Ha caigut al carrer Santa Eugènia, en un extrem del parc Central
Un home ha mort aquest dijous al vespre al mig del carrer quan caminava per Girona, molt possiblement per un infart. La víctima, que segons ha pogut saber aquest diari, tindria 75 anys ha caigut al carrer Santa Eugènia just davant de l'Estació Jove, en un extrem del parc Central.
El fets han tingut lloc passades les vuit del vespre. Al lloc s'hi han dirigit diverses ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i agents tant dels Mossos d'Esquadra com de la Policia Municipal de Girona. Malgrat els intents per reanimar-lo, l'home ha mort.
Per protegir l'espai s'ha delimitat la zona amb un precinte i s'ha encerclat el punt on hivia el cadàver amb diverses teles a l'espera de la comitiva que havia de certificar la seva mort. És el punt del carrer Santa Eugènia on hi ha l'encreuament amb els carrers Mestre Francesc Civil i la plaça Joan Brossa. Hi ha una parada d'autobús.
