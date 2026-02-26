Milloren les instal·lacions de la Caseta de la Devesa de Girona
Actualment, aquest equipament està cedit a entitats d’educació en el lleure de la ciutat
L’Ajuntament de Girona ha finalitzat recentment els treballs de conservació i manteniment de la Caseta de la Devesa, ubicada al costat dels jardins de la Devesa, amb la finalitat de millorar l’estat d’aquesta instal·lació municipal. Els treballs, fets per la companyia Obres i Construccions Germans Cruz NG 2012 SL, han costat 7.942,08 euros. Actualment, l'equipament forma part de la Secció de Joventut del consistori i està cedit a entitats d’educació en el lleure de la ciutat.
Les actuacions han consistit principalment a reparar esquerdes, pintar l’interior dels paraments, desmuntar instal·lacions de telecomunicacions malmeses, col·locar baranes de protecció a les finestres de la primera planta, reposar el paviment de pedra trencat a la rampa d’accés, i substituir les lluminàries existents per llums LED. El tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, ha apuntat que com a ciutat l'objectiu és apostar "per la qualitat del lleure i això passa per la qualitat dels espais de lleure", i ha afegit que amb aquests treballs, que forma part d'un "conjunt de millores als locals dels caus", donen "suport als caus de la ciutat". Per altra banda, el regidor d’Urbanisme de Proximitat i Planejament, Lluís Martí, ha explicat que "el manteniment i millora de les instal·lacions municipals és una peça fonamental que permet allargar la vida útil del patrimoni de la ciutat i, com en aquest cas, oferir-lo a entitats sense ànim de lucre que treballen en benefici dels veïns".
Amb el pas del temps i l’ús continuat de l’equipament, els espais interiors de la Caseta de la Devesa han experimentat un desgast natural que afectava la seva funcionalitat i el confort dels usuaris. Per aquest motiu, s’han portat a terme diverses actuacions de manteniment amb l’objectiu de garantir un espai segur, còmode, accessible i adequat per al desenvolupament de les activitats que s’hi duen a terme.
