Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
sensellar GironaAntonio TejeroCarmen Thyssenviolació ValènciaCUP Ripoll23F GironaMercadonacoipús
instagramlinkedin

Milloren les instal·lacions de la Caseta de la Devesa de Girona

Actualment, aquest equipament està cedit a entitats d’educació en el lleure de la ciutat

La Caseta de la Devesa.

La Caseta de la Devesa. / Ajuntament de Girona

Redacció

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona ha finalitzat recentment els treballs de conservació i manteniment de la Caseta de la Devesa, ubicada al costat dels jardins de la Devesa, amb la finalitat de millorar l’estat d’aquesta instal·lació municipal. Els treballs, fets per la companyia Obres i Construccions Germans Cruz NG 2012 SL, han costat 7.942,08 euros. Actualment, l'equipament forma part de la Secció de Joventut del consistori i està cedit a entitats d’educació en el lleure de la ciutat.

Les actuacions han consistit principalment a reparar esquerdes, pintar l’interior dels paraments, desmuntar instal·lacions de telecomunicacions malmeses, col·locar baranes de protecció a les finestres de la primera planta, reposar el paviment de pedra trencat a la rampa d’accés, i substituir les lluminàries existents per llums LED. El tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, ha apuntat que com a ciutat l'objectiu és apostar "per la qualitat del lleure i això passa per la qualitat dels espais de lleure", i ha afegit que amb aquests treballs, que forma part d'un "conjunt de millores als locals dels caus", donen "suport als caus de la ciutat". Per altra banda, el regidor d’Urbanisme de Proximitat i Planejament, Lluís Martí, ha explicat que "el manteniment i millora de les instal·lacions municipals és una peça fonamental que permet allargar la vida útil del patrimoni de la ciutat i, com en aquest cas, oferir-lo a entitats sense ànim de lucre que treballen en benefici dels veïns".

Notícies relacionades

Amb el pas del temps i l’ús continuat de l’equipament, els espais interiors de la Caseta de la Devesa han experimentat un desgast natural que afectava la seva funcionalitat i el confort dels usuaris. Per aquest motiu, s’han portat a terme diverses actuacions de manteniment amb l’objectiu de garantir un espai segur, còmode, accessible i adequat per al desenvolupament de les activitats que s’hi duen a terme.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car
  2. La filla d'aquesta famosa actriu okupa un xalet i demana 300.000 euros per anar-se'n: “És la meva única oferta”
  3. Mor un motorista de 17 anys després de xocar contra un fanal a Camós
  4. Una queixa pel volum acaba amb destrosses a Girona: trenca el portal i 'empastifa' l’escala amb un extintor
  5. Un germà vol vendre la casa heretada i l’altre s’hi nega? La sortida “legal i barata” que evita la guerra familiar
  6. Júlia Otero i el càncer: la rutina que li ha canviat la vida després del diagnòstic
  7. La vida plena de sotracs de Mamadou Nomoko, el sensellar apallissat a Girona
  8. Oriol Cardona tindrà una altra medalla d’or

Eleccions agràries 2026: què es vota, qui s’hi presenta i com s’organitza la jornada

Eleccions agràries 2026: què es vota, qui s’hi presenta i com s’organitza la jornada

Comencen els treballs de millora de les zones humides de les Deveses d'en Bru de Girona

Comencen els treballs de millora de les zones humides de les Deveses d'en Bru de Girona

La creatina surt del gimnàs i esdevé el suplement antiedat de moda

La creatina surt del gimnàs i esdevé el suplement antiedat de moda

Escoles gironines amb un elevat índex d'alumnat nouvingut lamenten que "a la jornada de portes obertes només ha vingut una família autòctona"

Escoles gironines amb un elevat índex d'alumnat nouvingut lamenten que "a la jornada de portes obertes només ha vingut una família autòctona"

Tens algun d’aquests símptomes mentre condueixes? Compte: pot ser molt perillós

Tens algun d’aquests símptomes mentre condueixes? Compte: pot ser molt perillós

Milloren les instal·lacions de la Caseta de la Devesa de Girona

Milloren les instal·lacions de la Caseta de la Devesa de Girona

L'escola concertada engega una campanya de recollida de signatures per exigir la seva gratuïtat

L'escola concertada engega una campanya de recollida de signatures per exigir la seva gratuïtat

Recerca a Susqueda per trobar un home de 27 anys desaparegut des de fa tres dies

Recerca a Susqueda per trobar un home de 27 anys desaparegut des de fa tres dies
Tracking Pixel Contents