Rocambolesc inaugura una “nova era” a Girona: “Li hem donat una volta més elegant i sofisticada”
Els copropietaris Jordi Roca i Alejandra Rivas presenten la gelateria renovada al carrer Santa Clara, amb un relleu de pedra que reprodueix el nas de Roca a la façana
Rocambolesc ha reobert aquest dijous la gelateria de Girona, al carrer de Santa Clara, després d’una reforma integral que els seus responsables presenten com l’inici d’una “nova era”. La reobertura ha arribat amb expectació al centre, cues a la porta i un últim esforç d’urgència per arribar a temps: fins i tot al matí encara s’hi feien feines a l’interior del local per deixar-ho tot a punt abans d’aixecar definitivament la persiana.
“La idea sempre és el joc, el passar-ho bé i el compartir"
La copropietària i parella de Jordi Roca, Alejandra Rivas ha explicat que el canvi d’imatge neix d’una reflexió vinculada als deu anys del projecte. “Quan vam fer 10 anys ens vam preguntar com seria Rocambolesc si el tornéssim a fer”, ha dit. En aquest procés, ha admès que ja no se sentien identificats amb “el look infantil” i que han optat per un gir cap a una estètica “més elegant i sofisticada”. Malgrat el canvi, Rivas ha defensat que el nucli del concepte es manté. “La idea sempre és el joc, el passar-ho bé i el compartir. Per a nosaltres compartir un gelat és un petit plaer”, ha resumit.
Repensar què havia de transmetre Rocambolesc
El redisseny del local l’ha liderat Andreu Carulla, que ha explicat que la reforma no s’ha plantejat com un simple rentat de cara, sinó com una manera de repensar què havia de transmetre Rocambolesc com a marca. El concepte, ha detallat, s’allunya de la idea d’una botiga convencional i s’acosta a una experiència més lúdica. Carulla ha remarcat que la voluntat és que l’espai convidi a “disfrutar i divertir-se mentre menges”. El dissenyador també ha defensat que el projecte vol anar a contracorrent del model de comerços pensats per renovar-se cada pocs anys. “El retail està pensat per canviar-se cada cinc o deu anys”, ha dit, i ha justificat l’aposta per materials que transmetin durabilitat i resistència al pas del temps, com la pedra, la fusta massissa i l’acer inoxidable.
En aquesta línia, ha explicat que s’ha incorporat pedra de Girona a l’espai i que s’ha buscat que l’establiment no sigui un decorat efímer, sinó una botiga “pensada per durar”. En el projecte també hi han participat proveïdors locals. Entre els elements destacats, Carulla ha posat en valor la feina de Forja Ferros d’Art Cadenas, de Girona, en els treballs de forja integrats a la renovació.
“Al principi volíem obres perquè l’aire condicionat no funcionava i després ho vam voler tot nou
Un dels detalls que més mirades ha atret a l’exterior és el relleu de la façana que reprodueix el nas de Jordi Roca, un element que connecta amb l’univers de la marca i que juga amb la idea d’un símbol local, a l’estil del cul de la lleona, pensat perquè qui el toqui “vulgui tornar”, tal com ha dit el xef durant la presentació. El mateix Jordi Roca ha posat context a l’origen de les obres. Ha explicat que tot va començar per una qüestió pràctica, "perquè l’aire condicionat no funcionava", però que el projecte es va anar fent gran fins a acabar replantejant-ho tot. “Al principi volíem obres perquè l’aire condicionat no funcionava i després ho vam voler tot nou. Ens hem liat… és una nova era, un reinici”, ha afirmat.
Pel que fa a l’oferta, Rivas ha avançat que mantindran la proposta habitual, però que aniran introduint novetats. També ha anunciat la recuperació del gelat de tall, que havien deixat de fer. Segons ha explicat, la intenció és que el model de botiga renovada que s’ha estrenat a Girona s’acabi aplicant a la resta d’establiments, adaptant-lo a cada lloc i treballant amb proveïdors locals de cada ciutat. La reobertura, a més, ha inclòs una acció per celebrar l’estrena, amb gelats gratuïts entre les sis i les set de la tarda, en una jornada que ha omplert el carrer de Santa Clara de curiosos i clients disposats a tastar la nova etapa de Rocambolesc.
