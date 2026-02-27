Bocabadats malgrat un quàdruple salt mortal que es queda a mitges
L'espectacle Vermell del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or meravella amb atraccions impossibles, que desafien les lleis de la gravetat o porten el cos a l'extrem
Bocabadades. Així han quedat les més de 2.000 persones aplegades a la Gran Carpa del Camp de Mart (amb un quart d'hora de retard) quan han vist com la mexicana Lucero Mendez suspesa en l'aire únicament pels cabells, i executant tècniques de ballet sense tocar amb els peus a terra. Ha estat la primera vegada que s'ha vist una atracció així a Girona. Bé, a Girona i a bona part d'Europa perquè les dotze atraccions que s'han presentat aquesta tarda en la primera de les dues sessions de l'espectacle Vermell de la catorzena edició del Festival Internacional del Circ Elefant d’Or han estat inèdites a la part occidental del Vell Continent.
Lucero Mendez ha deixat les expectatives dalt de tot igual que van fer aquest dijous les altres dotze atraccions de l'espectacle Blau. Quina sorpresa més hi haurà? Amb tretze edicions sobre les espatlles podria costar trobar alguna atracció fora de l'excepcional. El treball incansable del director del festival, Genís Matabosch, que només falta veure com gaudeix com a presentador, fan possible que any rere any el Festival Internacional del Circ Elefant d'Or sigui una de les dates assenyalades al calendari pels amants del circ i no només de la ciutat, també de la província o del país (i de fora, perquè hi havia un bon grapat de francesos). Matabosch volta pel món durant tot l'any buscant amb què pot sorprendre en la següent edició a Girona, i ho fa.
I un públic ben encuriosit i atent es fixa en cada detall, amb cada equilibri, amb cada passa o cada pirueta. Potser no ho fa amb tanta perfecció com el jurat (que tindrà una feinada per escollir els finalistes per la gran final de dilluns), però ho gaudeix, i de quina manera. És clar, les atraccions tenen una complexitat molt elevada i no totes han estat perfecte, però han estat tan espectaculars que el públic ho ha perdonat tot. Els errors, mínims, s'han respost amb aplaudiments per part de la gent. I, òbviament, les actuacions que han agradat més han fet que el públic s'aixequés dels seus seients.
Les més de dues hores d'espectacle passen volant. Entre els salts en bàscula realitzats pels dotze integrants mongols de la Troupe Tengri, l'art de fer giravoltar objectes pels aires projectant-los amb els peus per part del duet xinès Louts and Umbrella, els malabars amb bastó del japonès Issei Takahashi i les cintes aèries del duet vietnamita Duo Love, i els jocs icaris dels Ase Brothers etíops, el públic ja ha anat ben servit. Però és clar, que seria del circ sense la comicitat? El jove grup estatunidenc Los Polémicos s'ha encarregat de posar el toc d'humor a l'espectacle Vermell. I això només ha estat la primera part del show.
El llistó ben alt
Si el públic s'ha refredat durant el descans, els xilens The Flying Maluenda's s'han encarregat de posar, de nou, el llistó ben alt desafiat les lleis de la gravetat amb dos grups simultanis de trapezistes amb els seus aparells disposats en creu. Ha estat una de les altres novetats de l'edició d'aquest any. Els deu trapezistes del grup han tornat a deixar als assistents estupefactes amb el quàdruple salt mortal al trapezi, que no s'ha materialitzat malgrat dos intents i una tensió màxima, almenys en la sessió de divendres a la tarda.
Sense temps per perdre, el duet mexicà Duo Meraz ha portat al límit la dislocació portant al cos a un extrem impossible de pensar per qualsevol dels assistents. De fet, qualsevol de les atraccions era impensable pel públic. Qui pot projectar tasses i culleretes pels aires des de les planxes recolzant-se en equilibri sobre el corró? El do el tenen els bessons xinesos Huanhuan i Xixi Wang. També requereix una gran habilitat el mà a mà dels brasilers que es fan anomenar Duo Vibraz, que enguany són els protagonistes del cartell del festival. El duet rus Smuglyyanka ha posat punt final a una tarda immillorable amb un impactant nombre de cordes aèries que ha sortit per primera vegada de Rússia.
Durant una setmana Girona respira circ. I no un circ qualsevol. És dels millors espectacles que es poden veure avui dia en el panorama europeu i, fins i tot, mundial. Ara només cal seure a una butaca de la Gran Carpa, que els llums s'apaguin, i que la màgia faci la resta. Ja es veurà dilluns qui s'emporta els elefants d'Or, Plata i Bronze, el premi del públic o els premis especials.
