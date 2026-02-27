Cassà aprova una modificació de crèdit de 150.000 euros per fer front als danys de les pluges del gener
Les precipitacions van provocar danys importants en diferents punts del terme municipal, especialment en infraestructures bàsiques i camins
L'Ajuntament de Cassà de la Selva destinarà 150.000 euros per executar diferents actuacions urgents que consistiran a arreglar els desperfectes ocasionats per la llevantada i les fortes pluges del passat 20 de gener. En el ple d'aquest dijous es va aprovar la modificació de crèdit que permetrà solucionar danys importants en diferents punts del terme municipal, especialment en infraestructures bàsiques i camins.
Es té previst fer quatre actuacions. Es destinarà la meitat de la modificació de crèdit, 75.000 euros, en reparar dos col·lectors de clavegueram públic municipal que van quedar greument afectats, un situat a la Riera Susvalls i l’altre a la Riera Seca. Mentrestant, també s'inverteixen 40.000 euros a reparar el pont de la Riera Susvalls, situat entre veïnat de Sangosta i Mosqueroles. Allà s'ubica el conegut popularment com “el Freixe Foradat” o “Arbre Foradat”, que va patir desperfectes de consideració.
Per altra banda, també es destinaran 20.000 euros per reparar i condicionar diversos camins municipals dels diferents veïnats. Finalment, se n'inverteixen 15.000 més a reparar diverses filtracions i del sostre del centre cultural Sala Galà.
Caràcter prioritari
Aquesta modificació de crèdit permetrà actuar amb rapidesa per restablir les infraestructures afectades i garantir la seguretat de la ciutadania, així com la normalitat en la mobilitat i en l’ús dels equipaments municipals. L'Ajuntament assenyala que aquestes obres tenen caràcter prioritari i que s’executaran al més aviat possible per minimitzar les afectacions derivades dels episodis de pluges intenses.
