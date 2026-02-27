Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda Gironagrip porcinaautobusos Gironafestival de Cap Roigdesaparegut SusquedaCarles PuigdemontLove of Lesbian
instagramlinkedin

Comarca a comarca: les principals inversions de la Generalitat a Girona

El Govern preveu invertir 213,1 milions d'euros a les comarques gironines

Les polítiques de salut i recerca concentren un total de 110 milions d'euros, el 52,7% de la inversió pressupostada a les comarques gironines

La consellera d’Economia, Alícia Romero, ha lliurat aquest matí el pressupost al president del Parlament de Catalunya, Josep Rull

La consellera d’Economia, Alícia Romero, ha lliurat aquest matí el pressupost al president del Parlament de Catalunya, Josep Rull / Marc Font (ACN)

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

Les actuacions de millora de carreteres i les polítiques de salut i recerca concentren un total de 110 milions d'euros, el 52,7% de la inversió pressupostada a les comarques gironines. Pel que fa a la inversió en carreteres, que suposa un total de 47,9milions, destaca la millora de la carretera C-37 de Vic a Olot, concretament el tram la Vall d’en Bas-Olot (6,4 milions). Altres inversions rellevants són el condicionament de la GI-633 en el tram Sant Julià de Ramis - Verges (5,1 milions) o l’obra del nou pont sobre el riu Ter i la rectificació puntual del traçat C-38 Sant Pau de Segúries – Camprodon (4,9 milions). A més, es destinen 15,2 milions addicionals a la conservació i manteniment general de les carreteres gironines.

Les polítiques de salut tenen una inversió prevista de 30,6 milions, encapçalada per les obres d’ampliació i reforma del bloc quirúrgic i de l’hospital de dia oncohematològic de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta (14,2 milions). També es preveuen actuacions en diferents centres d’atenció primària, com ara el CAP Josep Alsina i Bofill de Palafrugell (2,8 milions), el de Cassà de la Selva (2,5 milions) o la construcció del nou CAP de Santa Coloma de Farners (2,4 milions). També es destinaran inversions en polítiques de recerca i energies renovables i pel tractament de residus.

Altres inversions rellevants a la vegueria es preveuen per a la promoció d’habitatge, en consonància amb el Pla Estratègic del Govern, així com les millores pel que fa a obres de sanejament arreu del territori.

Resum de les actuacions més destacades per comarques

Gironès

  1. Centre de Tractament de Residus (CTR) municipals de Girona
  2. Ampliació i reforma del bloc quirúrgic i ampliació de l’hospital de dia oncohematològic (Institut Català d’Oncologia) de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta de Girona
  3. Conservació de carreteres
  4. Rehabilitació del ferm i ordenació d’accessos al vial perimetral de Celrà
  5. Inversions al Centre d’Atenció Primària (CAP) a Cassà de la Selva
  6. Construcció de 143 habitatges als municipis de Girona i Salt
  7. Inversions centres Institut d’Assistència Sanitària

Alt Empordà

  1. Construcció de la Plataforma d’R+D+i d’Energies Marines (PLEMCAT)
  2. Nova construcció Escola Gonçal Comellas d’Avinyonet de Puigventós
  3. Condicionament C-252 Figueres – Peralada
  4. Conservació de carreteres
  5. Arranjament del camí vell de Cadaqués al Far de Cap de Creus (camí de ronda)

Selva

  1. Conservació de carreteres
  2. Nou Centre d’Atenció Primària (CAP) Santa Coloma de Farners
  3. Nova construcció escola Alzines Balladores a Sant Feliu de Buixalleu
  4. Nova construcció Escola Sant Jordi de Sant Julià de Llor i Bonmatí
  5. Instal·lació de Tractament d’Aigua Marina (ITAM) de la Tordera

Ripollès

  1. Inversions a Vallter 2000
  2. Inversions COMFORSA
  3. Nou pont sobre el riu Ter i rectificació puntual del traçat C-38 Sant Pau de Seguries – Camprodon
  4. Inversions a la Vall de Núria
  5. Eix viari Centelles – Vic – Ripoll (C-17). Concessió d’obra pública
  6. Via ciclista del Ter. Tram Sant Joan de les Abadesses – Vilallonga de Ter

Baix Empordà

  1. Condicionament GI-633 Sant Julià de Ramis – Verges
  2. Ampliació i reforma del Centre d’Atenció Primària (CAP) Dr. Josep Alsina i Bofill a Palafrugell
  3. Nova construcció Escola Vall-Llobrega a Vall-Llobrega
  4. Projecte de recerca i innovació en proteïnes alternatives a Catalunya (CIPA)
  5. Nova construcció Escola Fanals a Castell-Platja d’Aro
  6. Complex de tractament de residus de Solius
  7. Mesures de seguretat viària a la C-31. Torroella de Montgrí-Ullà
  8. Centre de Tractament de Residus (CTR) Baix Empordà / Corçà

Garrotxa

  1. Nova carretera C-37 de Vic a Olot. Tram la Vall d’en Bas – Olot
  2. Conservació de carreteres
  3. Nou Centre d’Atenció Primària Olot-2 a Olot

Pla de l’Estany

Notícies relacionades

  1. Conservació de carreteres
  2. Compra de parcs solars
  3. Ampliació EDAR Serinyà

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents