Comarca a comarca: les principals inversions de la Generalitat a Girona
El Govern preveu invertir 213,1 milions d'euros a les comarques gironines
Les polítiques de salut i recerca concentren un total de 110 milions d'euros, el 52,7% de la inversió pressupostada a les comarques gironines
Les actuacions de millora de carreteres i les polítiques de salut i recerca concentren un total de 110 milions d'euros, el 52,7% de la inversió pressupostada a les comarques gironines. Pel que fa a la inversió en carreteres, que suposa un total de 47,9milions, destaca la millora de la carretera C-37 de Vic a Olot, concretament el tram la Vall d’en Bas-Olot (6,4 milions). Altres inversions rellevants són el condicionament de la GI-633 en el tram Sant Julià de Ramis - Verges (5,1 milions) o l’obra del nou pont sobre el riu Ter i la rectificació puntual del traçat C-38 Sant Pau de Segúries – Camprodon (4,9 milions). A més, es destinen 15,2 milions addicionals a la conservació i manteniment general de les carreteres gironines.
Les polítiques de salut tenen una inversió prevista de 30,6 milions, encapçalada per les obres d’ampliació i reforma del bloc quirúrgic i de l’hospital de dia oncohematològic de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta (14,2 milions). També es preveuen actuacions en diferents centres d’atenció primària, com ara el CAP Josep Alsina i Bofill de Palafrugell (2,8 milions), el de Cassà de la Selva (2,5 milions) o la construcció del nou CAP de Santa Coloma de Farners (2,4 milions). També es destinaran inversions en polítiques de recerca i energies renovables i pel tractament de residus.
Altres inversions rellevants a la vegueria es preveuen per a la promoció d’habitatge, en consonància amb el Pla Estratègic del Govern, així com les millores pel que fa a obres de sanejament arreu del territori.
Resum de les actuacions més destacades per comarques
- Centre de Tractament de Residus (CTR) municipals de Girona
- Ampliació i reforma del bloc quirúrgic i ampliació de l’hospital de dia oncohematològic (Institut Català d’Oncologia) de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta de Girona
- Conservació de carreteres
- Rehabilitació del ferm i ordenació d’accessos al vial perimetral de Celrà
- Inversions al Centre d’Atenció Primària (CAP) a Cassà de la Selva
- Construcció de 143 habitatges als municipis de Girona i Salt
- Inversions centres Institut d’Assistència Sanitària
- Construcció de la Plataforma d’R+D+i d’Energies Marines (PLEMCAT)
- Nova construcció Escola Gonçal Comellas d’Avinyonet de Puigventós
- Condicionament C-252 Figueres – Peralada
- Conservació de carreteres
- Arranjament del camí vell de Cadaqués al Far de Cap de Creus (camí de ronda)
- Conservació de carreteres
- Nou Centre d’Atenció Primària (CAP) Santa Coloma de Farners
- Nova construcció escola Alzines Balladores a Sant Feliu de Buixalleu
- Nova construcció Escola Sant Jordi de Sant Julià de Llor i Bonmatí
- Instal·lació de Tractament d’Aigua Marina (ITAM) de la Tordera
- Inversions a Vallter 2000
- Inversions COMFORSA
- Nou pont sobre el riu Ter i rectificació puntual del traçat C-38 Sant Pau de Seguries – Camprodon
- Inversions a la Vall de Núria
- Eix viari Centelles – Vic – Ripoll (C-17). Concessió d’obra pública
- Via ciclista del Ter. Tram Sant Joan de les Abadesses – Vilallonga de Ter
- Condicionament GI-633 Sant Julià de Ramis – Verges
- Ampliació i reforma del Centre d’Atenció Primària (CAP) Dr. Josep Alsina i Bofill a Palafrugell
- Nova construcció Escola Vall-Llobrega a Vall-Llobrega
- Projecte de recerca i innovació en proteïnes alternatives a Catalunya (CIPA)
- Nova construcció Escola Fanals a Castell-Platja d’Aro
- Complex de tractament de residus de Solius
- Mesures de seguretat viària a la C-31. Torroella de Montgrí-Ullà
- Centre de Tractament de Residus (CTR) Baix Empordà / Corçà
- Nova carretera C-37 de Vic a Olot. Tram la Vall d’en Bas – Olot
- Conservació de carreteres
- Nou Centre d’Atenció Primària Olot-2 a Olot
- Conservació de carreteres
- Compra de parcs solars
- Ampliació EDAR Serinyà
