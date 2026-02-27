Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La consellera Sílvia Paneque visita la Fundació Privada JP per l’Autisme i el TDAH a Vilablareix

La consellera Paneque i l'alcaldessa de Vilablareix, Maite Tixis, han visitat la Fundació JP per l'Autisme i el TDAH per conèixer els projectes i les línies de futur que hi ha en marxa

Sílvia Paneque durant la visita al centre de la Fundació Privada JP per l’Autisme i el TDAH

Sílvia Paneque durant la visita al centre de la Fundació Privada JP per l’Autisme i el TDAH / Fundació Privada JP per l’Autisme i el TDAH

Redacció

Redacció

Vilablareix

La consellera Sílvia Paneque ha visitat les instal·lacions de la Fundació Privada JP per l’Autisme i el TDAH, on ha conegut el model d’atenció integral que il’entitat ofereix a persones amb TEA i TDAH i a les seves famílies. A la visita també hi ha assistit l’alcaldessa de Vilablareix, Maite Tixis.

La trobada ha inclòs un recorregut pels espais terapèutics i una reunió de treball amb l’equip directiu per compartir els projectes actuals i les línies estratègiques de futur, amb l’objectiu de continuar avançant cap a una atenció més inclusiva i coordinada al territori.

