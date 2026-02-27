Dues persones ferides, una de greu, en un xoc entre un cotxe i un patinet al barri de Santa Eugènia de Girona
Al patinet hi viatjaven dues persones, una pràctica prohibida pel Reglament general de circulació
Un cotxe i un patinet elèctric amb dues persones a bord han patit un accident de trànsit aquest divendres de matinada al barri de Santa Eugènia de Girona.
El succés ha passat cap a dos quarts de quatre a l’altura del número 117 del carrer Santa Eugènia. Fins al lloc s’hi han desplaçat dotacions de la Policia Municipal de Girona, el SEM i els Bombers.
A conseqüència del xoc, dues persones han resultat ferides, un home i una dona. Segons confirma el SEM, la dona ha patit ferides greus, mentre que l’home ha resultat ferit de poca gravetat. Tots dos han estat traslladats en ambulància a l’Hospital Josep Trueta de Girona.
La Policia Municipal de Girona s’ha fet càrrec de la investigació i de l’atestat. D’entrada, una de les circumstàncies que ja consta als serveis d'emergències presents és que al patinet hi viatjaven dues persones, una pràctica prohibida pel Reglament general de circulació.
