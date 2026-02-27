Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dues persones ferides, una de greu, en un xoc entre un cotxe i un patinet al barri de Santa Eugènia de Girona

Al patinet hi viatjaven dues persones, una pràctica prohibida pel Reglament general de circulació

La zona on s'ha produït l'accident de trànsit al barri de Santa Eugènia de Girona.

La zona on s'ha produït l'accident de trànsit al barri de Santa Eugènia de Girona. / Google Maps

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Un cotxe i un patinet elèctric amb dues persones a bord han patit un accident de trànsit aquest divendres de matinada al barri de Santa Eugènia de Girona.

El succés ha passat cap a dos quarts de quatre a l’altura del número 117 del carrer Santa Eugènia. Fins al lloc s’hi han desplaçat dotacions de la Policia Municipal de Girona, el SEM i els Bombers.

A conseqüència del xoc, dues persones han resultat ferides, un home i una dona. Segons confirma el SEM, la dona ha patit ferides greus, mentre que l’home ha resultat ferit de poca gravetat. Tots dos han estat traslladats en ambulància a l’Hospital Josep Trueta de Girona.

La Policia Municipal de Girona s’ha fet càrrec de la investigació i de l’atestat. D’entrada, una de les circumstàncies que ja consta als serveis d'emergències presents és que al patinet hi viatjaven dues persones, una pràctica prohibida pel Reglament general de circulació.

· Estem treballant per ampliar aquesta informació

Diari de Girona

