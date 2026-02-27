Endesa tanca una anella elèctrica al barri de Mas Ramada per reforçar i millorar el subministrament
La companyia ha destinat 80.000 euros a construir una nova escomesa per enllaçar infraestructures que estaven aïllades
Endesa ha enllestit els treballs de reforma i millora tecnològica de part de la xarxa elèctrica de mitjana tensió del barri de Mas Ramada, a Girona, amb l'objectiu d'incrementar la qualitat del subministrament elèctric a aquesta zona del municipi. Els treballs han suposat una inversió de 80.000 euros i han consistit a construir una nova escomesa elèctrica subterrània de mitjana tensió a 25 kV -de 328 metres de longitud- des del carrer de Palol d'Onyar fins a l'avinguda de la Font de la Pólvora, passant pel carrer del Mas Ramada, per enllaçar tres centres de transformació que fins ara estaven aïllats. Així, han creat una anella elèctrica que, en cas d'incidència, donarà servei als clients afectats per vies alternatives.
La finalitat de les obres és modernitzar les infraestructures i deixar-les preparades per poder absorbir més càrrega i, així, impulsar l'electrificació de la demanda. Segons informa la companyia en un comunicat, l'anella elèctrica no només redueix el temps de reposició del subministrament, sinó que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, evita la interrupció del servei.
L'obra s'ha completat amb la reforma tecnològica dels dos centres de transformació connectats, que ha consistit no només en ampliar-los amb noves cel·les, sinó que ara també compten amb uns elements de maniobra encapsulats en un gas de característiques aïllants i que redueix la necessitat de manteniment. L'aparellatge, completament estanc, té més capacitat d'extinció en cas que es produís algun incident i és més segur per al personal tècnic, quan ha d'accedir a la instal·lació a fer treballs de manteniment i millora o a realitzar alguna maniobra.
Endesa precisa que també ha dotat la infraestructura amb sistemes de telecomandament, és a dir, amb uns dispositius d'actuació remota que permeten controlar i maniobrar la xarxa a distància, des del Centre de Control de la Companyia.
Aquesta característica fa que el temps de resposta sigui molt més ràpid en cas d'una incidència, sigui quina sigui la causa, ja que agilitza la localització de l'avaria alhora que permet la maniobra de la xarxa a distància sense desplaçar-hi personal amb l'objectiu d'alimentar els clients per vies alternatives, sempre que això és possible. L'automatització permet reduir fins a un 20% el temps d'afectació als clients, tant particulars com empreses.
Aquests treballs s'emmarquen dins del Pla d'Inversió d'Endesa a la ciutat de Girona destinat a mesures de renovació, automatització, ampliació i millora de les xarxes de distribució elèctrica, amb l'objectiu de reforçar el servei, incrementar-ne la qualitat i afavorir la integració progressiva de les energies renovables a les xarxes de distribució.
