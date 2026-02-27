Girona adequarà les basses permanents i temporals de les Hortes de Santa Eugènia
L'objectiu és millorar el patrimoni natural i sensibilitzar i fomentar l’educació ambiental
L'Ajuntament de Girona adequarà les basses permanents i temporals de les Hortes de Santa Eugènia. A la zona nord de les hortes desemboquen els canals de reg en unes basses semi-naturalitzades. Les basses tenen una funció de tractament terciari de l'aigua i alhora representen un espai d'observació de la biodiversitat. Actualment, hi ha dues basses permanents en terreny públic, i entre elles, n'hi ha diverses de temporals que únicament romanen amb aigua en episodis de pluges o per emergència.
L'actuació d’adaptació de les basses permanents i temporals al canvi climàtic pretén restaurar i unificar els aiguamolls de les Hortes, millorant el patrimoni natural de l’espai, adequar el terreny per donar-lo a conèixer a la ciutadania i a les persones visitants, i posar en valor la riquesa d'aquest tipus d'ecosistema. Els treballs s’han adjudicat a l’empresa Massachs Obres i Paisatge per un import de 119.407,81 euros (IVA inclòs). Les obres, que començaran un cop es formalitzi el contracte, duraran tres mesos, segons la previsió inicial. El projecte s’emmarca en el Menja’t Girona, una aposta per posar en valor l’horta, el paisatge i la identitat pròpia de la ciutat”, ha destacat la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis, Gemma Geis.
