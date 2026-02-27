Girona obre per primer cop un concurs per escollir el cartell de les Festes de Primavera
El tema del cartell ha d’estar inspirat en la figura del Tarlà i en l’univers simbòlic, festiu i cultural que l’envolta
L’Ajuntament de Girona ha convocat, per primer cop, un concurs per escollir el cartell de les Festes de Primavera de la ciutat. El termini per presentar les propostes de la imatge que il·lustrarà l’esdeveniment aquest 2026 s’obrirà dilluns vinent, dia 2 de març, a les vuit del matí, i finalitzarà el divendres 13 de març, a les dotze del migdia.
El tema del cartell ha d’estar inspirat en la figura del Tarlà i en l’univers simbòlic, festiu i cultural que l’envolta. La dotació econòmica per a la proposta guanyadora serà de 1.000 euros i l’obra guanyadora s’utilitzarà com a cartell i en els elements de difusió i comunicació pública de les Festes de Primavera.
Les característiques que es valoraran a l’hora d’escollir la imatge que ha de representar l’edició d’enguany seran el valor artístic intrínsec, com ara l'originalitat o la incorporació d’aspectes innovadors, l’adaptabilitat i compatibilitat del projecte amb el material a editar, i la coherència entre el treball i el motiu del cartell.
“Amb aquest concurs fem un pas endavant per obrir encara més les Festes de Primavera al conjunt de la ciutadania. Volem que el cartell sigui un reflex de la vitalitat cultural de Girona, especialment de la nostra cultura popular, i volem reforçar el paper de les Festes de Primavera com un dels esdeveniments culturals més emblemàtics de la ciutat”, ha ressaltat el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats Bartrina.
Les creacions artístiques es podran presentar únicament per mitjans electrònics. En aquest sentit, caldrà presentar una instància genèrica per registre d’entrada a la Seu electrònica. Un cop obtingut el número de registre d’entrada, caldrà enviar els fitxers del cartell a l’adreça cartellfestesdeprimavera@ajgirona.cat a través d’un servei de transferència de fitxers (com ara WeTransfer, WeSendit o similars), indicant expressament aquest número per tal de garantir la correcta identificació de la proposta. És imprescindible que als fitxers enviats no hi consti cap dada que permeti la identificació de la persona autora del cartell.
El concurs està obert a artistes visuals i dissenyadors gràfics professionals, majors d’edat, que vulguin participar de manera individual o col·lectiva presentant una única obra original i inèdita per persona i col·lectiu. Les bases es podran consultar dilluns al web municipal www.girona.cat/festesdeprimavera
Les Festes de Primavera de la Rambla i Argenteria tenen lloc al voltant de la diada de Sant Jordi. Durant l’abril, s’instal·la al carrer de l’Argenteria any rere any la figura que representa un dels personatges més carismàtics de la ciutat, el Tarlà. Al voltant d’aquest esdeveniment, es programen activitats familiars i de cultura popular per celebrar l’arribada de la primavera a Girona.
