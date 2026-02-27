Girona preveu iniciar la segona fase de la reforma del carrer de la Creu aquest estiu
S’actuarà entre la travessia de la Creu i la gasolinera a tocar de la rotonda dels Països Catalans, eliminant els aparcaments de la part central i traslladant allà el carril bici
L’Ajuntament de Girona té previst fer la segona fase de la reforma del carrer de la Creu aquest estiu després que el consistori, juntament amb els agents implicats, hagi fet una “valoració positiva” de la prova pilot que va començar l’estiu de l’any passat. Aquesta va consistir a eliminar l’aparcament central dels cotxes en tres trams de la via. Entre els carrers Barcelona i Francesc Ciurana i els de davant la gasolinera a tocar la rotonda dels Països Catalans es van repintar per aparcaments de moto, mentre que en la zona entre el carrer Migdia i la travessia de la Creu s’hi va traslladar el carril bici que passava pel costat de la vorera.
En aquesta segona fase es “replicarà” l’actuació entre el carrer Migdia i la travessia de la Creu i es traslladarà l’actual carril bici del costat de la vorera cap als aparcaments centrals que hi ha actualment des de la travessia de la Creu fins a arribar a la gasolinera. Ho confirma el regidor de Mobilitat i Espai Públic, Isaac Sànchez, que també detalla que el resultat ve de les sessions que es van fer entre octubre i novembre de 2025 amb les diferents entitats perquè exposessin com “havia anat” la prova pilot.
Així, a partir de l’estiu s’eliminaran una quinzena d’aparcaments de zona blava i alguns altres de càrrega i descàrrega i es traslladarà allà el carril bici, que quedarà separat dels vehicles que circulin pel carrer per una filera de pilones de cautxú. Igual que ja s’ha fet en el tram entre el carrer Migdia i la travessia de la Creu, l’espai de l’actual carril bici quedarà lliure per situar elements del mobiliari urbà o les terrasses dels establiments de restauració, ampliant així la vorera ja existent.
Tercera fase
Després d’aquesta segona fase, encara se n’haurà de fer una tercera per completar la reforma de tot el carrer. Se centrarà en el tram que comprèn entre els carrers Migdia i Barcelona on, a part dels aparcaments de zona blava, també hi ha “illetes que requereixen obra”. Per això, aquesta part la “portarà més Urbanisme”, remarca Sànchez, qui afegeix que ja “estan preparant el projecte”.
Sànchez, però, no pot assegurar que aquesta tercera fase es faci també aquest 2026. “La idea és que ho sigui”, indica. De fet, en les inversions pel 2026 l’Ajuntament guarda una partida de 70.000 euros per la reforma del carrer de la Creu i no tot anirà tota destinada en la segona fase de la reforma, que inclou treure la pintura existent i posar la nova, així com instal·lar les pilones. Sí que el treball que hagi de fer Urbanisme amb les illes centrals té un cost més elevat.
Tot això també farà que es millori la visió, que era una de les demandes veïnals. “Deien que només es veien cotxes quan miraves el carrer en perspectiva”, assenyala Sànchez i, ara, amb les obres “s’aconseguirà una diferència important de visió”. El desig del regidor és que el carrer de la Creu “sigui més comercial i de vianants” eixamplant la vorera i “ampliant la zona comercial de l’Eixample”.
Sí que quan s’acabi de reformar tot el carrer es perdran tots els llocs d’aparcaments de zona blava que hi ha ara a la part central. Sànchez, però, assenyala que hi ha una “compensació” amb aquells clients dels establiments de la zona. Com ja es va fer amb la prova pilot, es repartiran “talonaris” als diferents negocis que així ho desitgin perquè els donin als clients per poder deixar el vehicle a l’aparcament soterrat del carrer Emili Grahit al “mateix preu” que la zona blava.
Reforma el 2020
L'obrainicial del carrer de la Creu es va executar durant el 2020, amb l'anterior equip de govern (Junts i ERC). Des del primer dia va aixecar diverses crítiques entre els veïns i comerciants de la zona perquè no va agradar. Es va passar de dos carrils de circulació per a vehicles, a l'anomenada mobilitat compartida, amb només un carril de circulació i la creació d'un carril bici, separada pels aparcaments centrals que ara es preveuen eliminar.
Quan era a l'oposició, Guanyem, ara al capdavant del govern, va considerar que la reforma que s'havia fet era un "nyap", i la llavors regidora Cristina Andreu va detallar que era "evident" que no assolia l'objectiu de ser un carrer segur per a la canalla que va a l'escola Doctor Masmitjà. De fet, "executar el procés de reforma del carrer de la Creu acordat amb veïnes, veïns i comerciants" és el primer dels 64 acords de govern que van firmar el juny de 2023 l'actual govern tripartit (Guanyem, Junts i ERC).
