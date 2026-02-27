Milloren l’enllumenat del carrer de la Rutlla de Girona
Durant el primer quadrimestre del 2026 s’instal·laran més de seixanta LED al llarg de la via
L’Ajuntament de Girona ha iniciat aquest mes de febrer una actuació de millora de l’enllumenat del carrer de la Rutlla. Es preveu que durant el primer quadrimestre d’any, es puguin renovar els 64 llums que hi ha per noves lluminàries amb tecnologia LED. A més, també se substituiran les lluminàries d’un tram del carrer del Castell de Peralada.
L’actuació la porta a terme la brigada municipal d’enllumenat i, per tal de minimitzar les incidències en la mobilitat, van fent els treballs per trams. A hores d’ara, ja s’han fet les millores a les lluminàries als trams del carrer de la Rutlla que van entre el carrer d’Ultònia i el carrer de Sant Joan Baptista La Salle i s’han renovat les lluminàries al tram entre el carrer de Joan Reglà i el carrer del Marquès de Caldes de Montbui. En les properes setmanes es preveu que es puguin fer els canvis de llums al tram del carrer de la Rutlla que va entre el carrer de Sant Joan Baptista La Salle i el carrer de Joan Reglà.
El regidor d’Urbanisme de Proximitat i Planejament, Lluís Martí Arderiu, ha subratllat que “des de l’anterior mandat estem fent una feina molt important de millora de l’enllumenat dels carrers de la ciutat passant a tecnologia LED, que ofereix una millora molt notable tant a nivell de comportament lumínic com a nivell d’estalvi energètic i de manteniment. Els serveis tècnics municipals, amb l’enginyera responsable al capdavant, estan fent una feina ingent per tal de fer arribar aquesta millora a tots els carrers de la ciutat de forma gradual en funció de la disponibilitat pressupostària”.
Amb aquesta actuació, l’Ajuntament continua la política iniciada els últims anys de substituir les llums de la ciutat per noves lluminàries LED, que milloren la il·luminació dels carrers i l’eficiència energètica de les instal·lacions, aportant beneficis tant econòmics com ambientals i socials. Les llums LED consumeixen menys energia que les tradicionals i, per tant, contribueixen a reduir la despesa elèctrica municipal i disminuir les emissions de CO2. A més, tenen una vida útil molt més llarga, requereixen menys manteniment i ofereixen una millor qualitat d’il·luminació, amb una llum més uniforme i eficient que millora la visibilitat i la seguretat ciutadana.
