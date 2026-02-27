Pas endavant per fer per a vianants l’entorn de l’escola Santa Eugènia de Girona
Les obres s'han adjudicat a l'empresa Construccions Pere Miquel per un import de 142.944,48 euros, i es preveu que s'allarguin durant deu mesos
Les reformes s'emmarquen en altres accions que es faran per millorar la connexió entre les Hortes de Santa Eugènia i la ciutat
L'Ajuntament de Girona ha adjudicat aquest divendres les obres per millorar la connexió entre les Hortes de Santa Eugènia i la ciutat en el qual es farà per a vianants l'entorn de l'escola de Santa Eugènia (popularment coneguda com a “Col·legi Groc”). Les obres, que formen part del projecte, Menja't Girona, les farà l'empresa Construccions Pere Miquel per un import de 142.944,48 euros, tot i que el preu de sortida de la licitació era de 157.381,88 euros.
En concret, s'actuarà en el carrer de la Mare de Déu de la Salut en el tram entre el passeig d'Olot i el carrer de la Maçana. La finalitat és reduir el trànsit i convertir l’espai en un entorn segur, saludable i jugable. L'actuació, que es preveu que s'allargui deu mesos, també té l'objectiu de donar a conèixer els espais naturals que envolten la ciutat i reconduir els fluxos de visitants cap a altres àrees de la ciutat menys conegudes com són les Hortes de Santa Eugènia.
La regidora d'Educació, Queralt Vila, ha destacat que l'actuació "permet avançar cap a un model de ciutat que educa també des de l’espai públic". Vila també ha apuntat que les obres convertiran els accessos l'escola Santa Eugènia "en un espai de convivència i d'interacció que, de ben segur, els veïns i la comunitat educativa podran aprofitar per socialitzar i teixir comunitat".
L'actuació
Els treballs consistiran, en primer lloc, limitar l’accés als vehicles motoritzats a través de senyalització i elements per impedir el pas. L'estudi previ indica que els accessos al barri es realitzarien "sense problema" a través del carrer Maçana (des del Riu Güell) i el carrer Orient (des del passeig d'Olot).
Posteriorment, es posarà el tram de carrer al mateix nivell que la vorera i es transformarà en un espai amb més vegetació i zones de descans pels vianants. Per fer-ho possible es duran a terme enderrocs, es fressarà una capa d'asfaltatge de tot el tram de carrer i es farà l’adequació dels punts on s’han de col·locar les jardineres amb plantes arbustives. També es posaran diferents bancs al llarg de la via.
Després dels enderrocs i moviment de terres, es pavimentarà l'espai i, als passos de vianants de tocar al passeig d'Olot, s'hi col·locarà una franja de 60 centímetres amb paviment de panot amb botons i una franja de paviment direccional amb peces de panot ratllat. El termini màxim per dur a terme les tasques és de deu mesos a partir de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig. Per tant, no serà fins al 2027 quan aquest tram del carrer de la Mare de Déu de la Salut sigui per a vianants.
Queixes veïnals
L'Ajuntament ha detalalt que va dur a terme trobades amb els veïns i la comunitat educativa del centre educatiu per explicar el projecte, escoltar les seves opinions i detallar el calendari del procés. Tanmateix, alguns residents de la zona es van oposar frontalment a taller el carrer permanentment. Van remarcar que l'escola que tenia un pati per fer activitats i que consideraven que no era necessari ocupar el carrer permanentment.
Fa uns mesos van assegurar que fer per a vianants el tram del carrer faria perdre una vintena de places d'aparcament i haver de fer més volta per entrar al barri i arribar al lloc de destí, tot i que en aquest tram no hi ha cap garatge. Els veïns afectats també van engegar una campanya de recollida de signatures.
