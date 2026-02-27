El PSC proposa que la targeta per obrir els contenidors de Girona sigui opcional
Els socialistes plantegen que no s'hauria de "penalitzar" a qui no en faci ús, sinó "bonificar" a qui la faci servir
El PSC-Girona pel Canvi proposa que l'ús de la targeta per obrir els contenidors intel·ligents sigui opcional, a diferència d'ara, que l'Ajuntament ha començat a instal·lar una nova generació de contenidors que estan disponibles les 24 hores del dia i els set dies de la setmana, però amb l'ús obligatori de la targeta. El portaveu adjunt del grup municipal, Maxi Fuentes, ha detallat en una roda de premsa aquest divendres matí que l'ús de la targeta "sigui opcional i bonificat" per aquells veïns que la facin servir. D'aquesta manera, plantegen que no hi hagi penalitzacions amb la taxa d'escombraries, com és el cas actual, sinó que es premiï en aquells que en vulguin fer ús.
"Cal recuperar la ciutat", ha exposat Fuentes ja en clau electoralista de cara a les municipals del maig de 2027. "És una demanada de la ciutadania que el governi escolti i no ho està fent del tot", ha lamentat el portaveu adjunt, afegint que s'ha de "pensar quina Girona es vol d'aquí a un any". Fuentes té clar que no solucionaria tot el problema derivat de la neteja i la recollida de residus, però sí "una part".
Fuentes ha deixat clar que el que proposen "no representa un canvi econòmic important" ni tampoc és un "canvi radical". Simplement, "s'aprofita el que es té per millorar els criteris de sostenibilitat i iniciar un pla de xoc", ha destacat el portaveu adjunt. Per la seva banda, la portaveu del PSC, Bea Esporrín, ha assegurat que la finalitat de la legislació europea és "reciclar més i millor" i ha indicat que "amb contenidors tancats també es pot complir amb els objectius". A més, ha remarcat que les dades que detalla l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) sobre el 58% d'índex de reciclatge a la ciutat "s'han d'agafar amb pinces" i ha demanat que siguin "més transparents". Finalment, el regidor Josep Palouzié ha explicat que tothom té la "voluntat d'augmentar l'índex de reciclatge, però no cal fer-ho complicant la vida dels veïns".
