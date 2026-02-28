Apropar l’arqueologia a les aules utilitzant Legos
La setzena edició de la First Lego League ha tingut lloc aquest matí a l'Escola Politècnica de la Universitat de Girona, en una jornada que ha comptat amb la presentació de projectes innovadors i l'enfrontament de robots de la mà de 21 equips gironins i barcelonins
Lluny de la tranquil·litat que s’esperaria un dissabte sense classes, l’edifici número dos de l’Escola Politècnica de la Universitat de Girona s'ha omplert aquest matí de crits, emoció i música, els ingredients que cada any acompanyen la First Lego League. Aquest torneig local arriba a la seva setzena edició amb 21 equips formats per joves d'entre 10 i 16 , provinents de les demarcacions de Girona i Barcelona i amb un objectiu: aconseguir reunir suficients punts en les proves per a aconseguir la victòria.
Una d’aquestes és el Joc del Robot, on durant dos minuts i mig un parell d'equips han enfrontat els seus robots, programats prèviament, duent a terme diferents tasques mecàniques, com estirar una palanca i moure un objecte. Tot plegat sota l’atenta mirada de familiars i amics, animant amb pancartes i megàfons.
A la rereguarda, els àrbitres apuntaven les tasques acomplertes i vigilaven que tot funcionés correctament. Un d’ells, Josep Llach, ja fa cinc anys que duu a terme aquest voluntariat: «Gaudim molt veient com els nens s’ho passen bé».
Continuar innovant
Paral·lelament, a les diferents aules els equips han presentat, d’una banda, el robot que utilitzarien al Joc i, d’altra, un projecte d’innovació relacionat amb la temàtica d’enguany de la competició: l’arqueologia.
Per exemple, l’equip de robòtica de La Salle de Santa Coloma de Farners ha proposat «una sèrie de recursos, vídeos i activitats per apropar l’arqueologia a les aules», explica la seva professora, Clàudia Peris. Aquesta proposta, elaborada per estudiants de tercer de la ESO durant les seves hores de pati, té per objectiu ser una opció més a les excursions a jaciments, sovint «menys accessibles i costosses».
Tanmateix, el projecte guanyador d’aquesta edició ha estat el l’equip Estanys, de l’Escola Els Estanys de Castell- Platja d’Aro. L’equip ha recreat el jaciment en 3D a partir d’un aixecament fotogràfic i un de dibuix tècnic del terreny. Posteriorment, han creat una infografia amb els 15 punts de l’itinerari, visitable ulleres de realitat virtual. Amb aquesta victòria, Estanys podrà anar a la fase final estatal, que tindrà lloc a Burgos l’11 d’abril.
Més protagonisme als valors
Els encarregats de jutgar aquest i altres projectes han estat grups de tres jutges. «Intentem que estiguin formats per un expert en robòtica i un altre relacionat amb la temàtica: enguany comptem amb arqueòlegs», apunta Sílvia Simon, cap dels jutges des de fa 15 anys.
Amb el bagatge de qui ha format part de la competició des de la seva primera edició, destaca que amb el temps «cada vegada s’ha donat més importància als projectes d’innovació i als valors», també premiats. Al seu torn, l’àrbitre Josep Llach comenta que aquesta competició també ha de servir per a «despertar l’interès pels estudis STEM»: «Els joves coneixen de manera divertida un món que, a priori, els impressiona».
Subscriu-te per seguir llegint
- Una particular ha facturat 180.000 euros al Govern per portar mostres de sang de l'ICO en cotxe
- «Cada setmana em trobo notes d’amor sota la porta de la botiga»
- Un home mor d'un infart a Girona mentre conduïa cap a l'hospital
- Els hospitals alerten que el 'chemsex' ja és un problema de salut pública
- Chantal Pérez, d’alcaldessa virtual de Ripoll a deixar el consistori
- Un regidor de la CUP de Ripoll acumula cinc denúncies d’incivisme de la Policia Local
- Aturen la recerca sobre el terreny de l'home desaparegut a Susqueda després de quatre dies sense rastre
- Rocambolesc inaugura una “nova era” a Girona: “Li hem donat una volta més elegant i sofisticada”