Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona
L'accident, a l'altura de Salt, hauria causat ferides greus a dues persones i provoca cues de fins a tres quilòmetres a l'accés sud de l'autopista a Girona
Una topada entre dos vehicles que han quedat bolcats ha activat els serveis d’emergència aquesta tarda a l’AP-7, al punt quilomètric 63,10 en sentit nord, a l’altura de Salt. L’avís s’ha rebut a les 17.08 hores i, segons fonts policials, dues persones podrien tenir ferides greus.
Segons fonts dels Bombers, els efectius haurien hagut d’excarcerar una de les víctimes perquè hauria quedat atrapada a l’interior d’un dels vehicles. A més, un tercer turisme s’hauria vist implicat en l’accident, però els seus dos ocupants haurien sortit il·lesos.
L’accident s’ha produït per causes que, a aquesta hora, no han transcendit i, d’acord amb les primeres informacions disponibles, en principi no seria mortal. La policia haurà d’aclarir què ha passat i com s’ha produït la topada, mentre els equips desplegats han prioritzat la seguretat a la via i l’assistència als ocupants dels vehicles.
Normalitzat dues hores més tard
Cap a les set de la tarda, el trànsit ja s’havia normalitzat i els tres carrils en sentit Figueres tornaven a estar operatius.
La incidència ha obligat a restringir la circulació en aquest punt de l’autopista. Part de la calçada ha quedat afectada per la posició dels vehicles capgirats i per les tasques dels serveis d’emergència, fet que ha reduït la capacitat de pas en direcció nord i ha generat un coll d’ampolla al tram.
Els Bombers han intervingut al lloc dels fets per estabilitzar els vehicles bolcats i facilitar les actuacions a la zona. També els han posat en una posició més segura per permetre la retirada posterior amb grues. Per la seva banda, els cossos policials han regulat el pas i han mantingut l’accés operatiu per als equips d’emergències, amb l’objectiu d’evitar nous incidents mentre es treballava a tocar de la calçada.
Un carril operatiu
L’impacte més visible s’ha notat en la mobilitat. L’AP-7 ha registrat retencions d’uns tres quilòmetres en aquest tram en sentit nord i només ha quedat operatiu un carril durant gairebé dues hores. Aquesta limitació ha alentit la circulació i ha provocat aturades intermitents a mesura que els conductors s’apropaven a la zona de l’accident.
