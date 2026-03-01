La nova coberta de la pista poliesportiva de Fontajau de Girona ja es fabrica a Cantàbria
La fàbrica Yofra, situada a Gajano, l’està construint per encàrrec d’Aglomerats Girona, el contractista adjudicatari, i es preveu que arribi al març
La nova coberta de la pista poliesportiva de Fontajau de Girona ja es fabrica a Cantàbria i l’Ajuntament preveu que l’estructura arribi aquest març. Segons ha informat el consistori, la construcció s’està fent a la fàbrica Yofra, situada a la localitat de Gajano, per encàrrec d’Aglomerats Girona, l’empresa adjudicatària de les obres.
El gerent de Yofra, Marco Portillo, ha explicat en unes declaracions difoses per l’Ajuntament en quin punt es troba la producció de les bigues principals. En relació amb una de les peces principals, Portillo assenyala que és “l’última que queda per mecanitzar” i detalla que en aquesta fase s’hi fan els treballs de perfilat, pentinat i trepanat.
Portillo també explica que a la planta hi ha bigues que ja han completat el procés de producció i que només resten pendents de la col·locació de ferramentes, dels tractaments protectors i de l’embalatge. Segons descriu, algunes peces ja estan tractades i en fase final, mentre que d’altres ja estan acabades i plastificades per evitar que s’embrutin durant el transport. El gerent de Yofra afirma que la producció de l’obra està “pràcticament acabada” i apunta que només falta iniciar el muntatge.
Inici de les obres
Aquest avanç arriba després que l’Ajuntament de Girona, a través d’Aglomerats Girona SA, iniciés a principis d'aquest mes les obres per construir la coberta de la pista de Fontajau. Els primers treballs van consistir en l’enderroc de parts de formigó d’una fase anterior que havia quedat inacabada fa més de cinc anys.
Les actuacions del lot principal van ser adjudicades a Aglomerats Girona SA per 642.169,59 euros i tenen un termini previst de set mesos, comptant també les tasques prèvies. Un cop enllestida, la coberta tindrà una superfície de 1.750 metres quadrats, una inclinació de cinc graus i orientació pràcticament sud. El projecte també inclou la instal·lació d’enllumenat amb focus LED i l’adequació de l’entorn.
A més, l’actuació es completa amb un segon lot per instal·lar plaques fotovoltaiques, adjudicat a Mantenimiento y Operación de Infraestructuras SL per 90.902,92 euros. Segons la informació municipal, es col·locaran 396 plaques en una instal·lació d’autoconsum col·lectiu per abastir equipaments municipals situats a menys de 2.000 metres.
Reivindicació històrica
La coberta de la pista és una reivindicació històrica del barri de Fontajau. L’associació veïnal la reclama des de fa anys i la proposta ja es va incloure entre les escollides als pressupostos participats de 2017 i 2018.
El primer contracte, adjudicat el 2019, es va acabar anul·lant per incompliments de l’empresa adjudicatària. A finals del 2021, l’Ajuntament va fer un segon intent i va adjudicar les obres a Solid Building, però tampoc es van arribar a completar. En aquest cas, l’empresa va al·legar l’augment del preu dels materials de construcció arran de l’esclat de la guerra entre Rússia i Ucraïna, el març del 2022. Aquella adjudicació a Solid Building era de 492.539,86 euros, mentre que l’actual, executada per Aglomerats Girona SA, ascendeix a 642.169,59 euros.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els hospitals alerten que el 'chemsex' ja és un problema de salut pública
- Chantal Pérez, d’alcaldessa virtual de Ripoll a deixar el consistori
- Detenen a Palafrugell una dona de 60 anys que dirigia un punt de venda de cocaïna
- Aquestes son les millors patates xips del supermercat segons l'OCU
- Un incendi a Blanes crema un xalet i provoca la mort dels gats d'una còlonia
- Una particular ha facturat 180.000 euros al Govern per portar mostres de sang de l'ICO en cotxe
- Famílies de Santa Coloma de Farners es queden sense plaça a una aula de nadons perquè no donen permís per obrir-la
- Aturen la recerca sobre el terreny de l'home desaparegut a Susqueda després de quatre dies sense rastre