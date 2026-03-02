Una altra assemblea dels treballadors de Girona+Neta torna a alterar la recollida de residus
Aquesta és la setena trobada, des de l’octubre, que provoca incidències en el servei
Els serveis de neteja i recollida de residus a Girona s’han tornat a veure afectats aquest dilluns i també poden registrar incidències dimarts a causa d’una nova assemblea dels treballadors de Girona+Neta. L’avís l’ha fet l’Ajuntament a través d’un missatge, en què informa que “avui, hi poden haver afectacions en els serveis de neteja i recollida de residus a causa de l’assemblea de treballadors de Girona+Neta” i que “aquestes afectacions es poden allargar fins demà”.
El consistori també concreta què passarà amb el servei porta a porta: “En cas de recollida porta a porta, si avui no es recullen els residus, es recolliran demà al matí”. En ocasions anteriors, veïns i comerciants s’han queixat que aquests episodis provoquen retards considerables i que les deixalles quedin al carrer durant hores o tota la nit, una situació que, segons han expressat, perjudica la imatge de la ciutat i pot afavorir l’aparició de plagues, com ara rosegadors. Aquesta és la setena trobada, des de l’octubre, que provoca incidències en el servei.
Cal recordar que els empleats fa temps que estan negociant un conveni amb la companyia, però tot apunta que les negociacions no avancen.
