Cassà prepara el full de ruta de les polítiques de joventut fins al 2030

L’Ajuntament inicia la redacció del pla local 2026-2030 amb una fase de diagnosi i sessions participatives amb l’alumnat de l’Institut i les taules jove, professional i política

Una imatge de Cassà de la Selva

Una imatge de Cassà de la Selva / Aniol Resclosa

Redacció

Redacció

Cassà de la Selva

Cassà de la Selva ha iniciat el procés per redactar el Pla Local de Joventut 2026-2030, el document que ha de marcar les línies d’acció municipals adreçades a les persones joves durant els pròxims quatre anys. El projecte vol dibuixar una fotografia actual de la realitat juvenil al municipi i definir mesures per facilitar espais, recursos i oportunitats perquè els joves puguin desenvolupar els seus projectes vitals, amb la coordinació dels diferents agents locals.

Una de les sessions amb estudiants de l’Institut públic de Cassà.

Una de les sessions amb estudiants de l’Institut públic de Cassà. / Ajuntament de Cassà de la Selva

La planificació es planteja amb una mirada transversal i inclourà àmbits com educació, ocupació, habitatge, salut emocional, oci, cultura i igualtat, amb criteris com la participació, la qualitat i una visió integral de les polítiques juvenils. L’Ajuntament defensa que el procés ha de servir no només per detectar necessitats, sinó també per concretar actuacions i establir mecanismes de seguiment.

Ara mateix, el treball es troba en fase de diagnosi. Durant els primers mesos de l’any s’han programat accions participatives per recollir opinions i propostes, com sessions amb estudiants de l’Institut públic de Cassà i trobades amb diferents espais de treball: la Taula Jove, la Taula de Professionals i la Taula de Polítics. L’objectiu d’aquesta etapa és conèixer de primera mà les inquietuds i aspiracions del jovent i detectar mancances o oportunitats al municipi.

Un cop es tanqui aquesta diagnosi, s’obrirà la fase d’elaboració pròpiament dita, en què s’estructuraran les línies de treball i es concretaran projectes i accions a partir de la informació recollida. El document també incorporarà un apartat d’avaluació, pensat per revisar els resultats durant la seva aplicació i per servir de base de cara a futures planificacions.

El motor de canvi

El regidor de Joventut, Eduard Fusté, subratlla que el punt de partida és “escoltar la veu de les persones joves i posar-la al centre de les polítiques municipals”. “Aquest nou pla no només ha de recollir necessitats i idees, sinó que també oferirà eines concretes perquè cada jove pugui desenvolupar els seus projectes i participar activament en la vida de Cassà de la Selva”, afirma. Fusté hi afegeix que “la joventut és el principal motor de canvi d’una societat” i que el consistori vol respondre “a aquesta energia amb oportunitats i recursos reals”.

L’Ajuntament emmarca el nou document en la continuïtat del pla anterior, el Pla Local de Joventut [Diversa] 2021-2024, que va destacar per una perspectiva interseccional i el reconeixement de la diversitat juvenil. El consistori defensa que la nova planificació ha de permetre mantenir el vincle del jovent amb la vida comunitària i reforçar la seva participació crítica i activa en la construcció d’un municipi inclusiu i respectuós.

TEMES

