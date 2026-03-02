Cassà prepara el full de ruta de les polítiques de joventut fins al 2030
L’Ajuntament inicia la redacció del pla local 2026-2030 amb una fase de diagnosi i sessions participatives amb l’alumnat de l’Institut i les taules jove, professional i política
Cassà de la Selva ha iniciat el procés per redactar el Pla Local de Joventut 2026-2030, el document que ha de marcar les línies d’acció municipals adreçades a les persones joves durant els pròxims quatre anys. El projecte vol dibuixar una fotografia actual de la realitat juvenil al municipi i definir mesures per facilitar espais, recursos i oportunitats perquè els joves puguin desenvolupar els seus projectes vitals, amb la coordinació dels diferents agents locals.
La planificació es planteja amb una mirada transversal i inclourà àmbits com educació, ocupació, habitatge, salut emocional, oci, cultura i igualtat, amb criteris com la participació, la qualitat i una visió integral de les polítiques juvenils. L’Ajuntament defensa que el procés ha de servir no només per detectar necessitats, sinó també per concretar actuacions i establir mecanismes de seguiment.
Ara mateix, el treball es troba en fase de diagnosi. Durant els primers mesos de l’any s’han programat accions participatives per recollir opinions i propostes, com sessions amb estudiants de l’Institut públic de Cassà i trobades amb diferents espais de treball: la Taula Jove, la Taula de Professionals i la Taula de Polítics. L’objectiu d’aquesta etapa és conèixer de primera mà les inquietuds i aspiracions del jovent i detectar mancances o oportunitats al municipi.
Un cop es tanqui aquesta diagnosi, s’obrirà la fase d’elaboració pròpiament dita, en què s’estructuraran les línies de treball i es concretaran projectes i accions a partir de la informació recollida. El document també incorporarà un apartat d’avaluació, pensat per revisar els resultats durant la seva aplicació i per servir de base de cara a futures planificacions.
El motor de canvi
El regidor de Joventut, Eduard Fusté, subratlla que el punt de partida és “escoltar la veu de les persones joves i posar-la al centre de les polítiques municipals”. “Aquest nou pla no només ha de recollir necessitats i idees, sinó que també oferirà eines concretes perquè cada jove pugui desenvolupar els seus projectes i participar activament en la vida de Cassà de la Selva”, afirma. Fusté hi afegeix que “la joventut és el principal motor de canvi d’una societat” i que el consistori vol respondre “a aquesta energia amb oportunitats i recursos reals”.
L’Ajuntament emmarca el nou document en la continuïtat del pla anterior, el Pla Local de Joventut [Diversa] 2021-2024, que va destacar per una perspectiva interseccional i el reconeixement de la diversitat juvenil. El consistori defensa que la nova planificació ha de permetre mantenir el vincle del jovent amb la vida comunitària i reforçar la seva participació crítica i activa en la construcció d’un municipi inclusiu i respectuós.
Subscriu-te per seguir llegint
- Quatre estudiants gironins són premiats en un campionat estatal de formació professional
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Un incendi a Blanes crema un xalet i provoca la mort dels gats d'una còlonia
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona
- Albert Serra guanya el primer Goya amb el documental 'Tardes de soledad': 'Retrata un tema que no agrada a tothom
- Chantal Pérez, d’alcaldessa virtual de Ripoll a deixar el consistori
- Aquestes son les millors patates xips del supermercat segons l'OCU
- Detenen a Palafrugell una dona de 60 anys que dirigia un punt de venda de cocaïna