Girona acull el Rotary Green Meeting amb el focus posat en boscos i prevenció d’incendis

La segona edició se celebrarà el 7 de març i inclourà ponències, una taula sobre emergències forestals i el lliurament del premi “Educació Verda” a l’Institut Josep Brugulat de Banyoles

Un dels ponents, durant una edició anterior del Rotary Green Meeting Girona. / DdG

El CaixaForum Girona serà l’escenari, el dissabte 7 de març, de la segona edició del Rotary Green Meeting Girona 2026, una trobada que vol reunir experts, institucions i entitats del territori per abordar reptes vinculats a la sostenibilitat, la gestió forestal i la prevenció d’incendis. La jornada es farà de 9.00 a 14.30 hores i està impulsada per nou clubs Rotary de les comarques gironines, amb la participació del Comitè de Medi Ambient del Districte 2202.

L’acte estarà conduït per Sandra Florenza i comptarà amb intervencions institucionals i tècniques. Està previst que hi participin Ramon Corretgé, responsable de Medi Ambient del Districte 2202; Josep Maria Buqueras, governador del Districte 2202; el regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Girona, Sergi Cot, i David Meya, subdirector general de Boscos, en representació del conseller Òscar Ordeig. La cloenda, segons la convocatòria, anirà a càrrec del president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer.

El programa inclou la presentació del projecte de restauració de la Serra de Queralt, a càrrec de Bernat Rubió i Natalia San Juan, i una conferència inaugural amb Joan Nogué. Al llarg del matí també hi haurà diverses ponències amb la participació de Jaume Hidalgo i Colomé, Nathalie Cruchet, Estel Campmajó, Beatriu Tenas i Joaquim Coch Roura.

Un dels punts centrals serà una taula de debat sobre prevenció d’incendis, moderada per Sandra Torras, amb la participació de Maria Pipiò Adroher, Edgar Nebot i el mateix David Meya. La trobada vol posar en comú mirades i experiències del territori en un context en què la gestió dels boscos i la reducció del risc d’incendi s’han convertit en qüestions cada cop més rellevants.

Durant la jornada també es lliurarà el Premi “Educació Verda 2026” a l’Institut Josep Brugulat de Banyoles, un reconeixement vinculat a iniciatives educatives relacionades amb el medi ambient. Des de Rotary, la convocatòria emmarca la iniciativa en el compromís de l’entitat amb la protecció ambiental a les comarques gironines, amb una mirada global.

