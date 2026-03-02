Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona acull una trobada de monitors d'esplai d'arreu de Catalunya

L'associació Esplais Catalans, formada per 108 entitats, ha reunit els seus membres per reflexionar sobre com educar i fer aterrar les eines pedagògiques a les diferents realitats

Alguns dels participants, en un moment de la trobada.

Meritxell Comas

Girona

Girona ha acollit aquest cap de setmana la 12a edició de l'Escola d’Esplac on, monitors d'Esplais Catalans -una associació formada per 108 esplais que acompanyen més de 8.000 infants- s'han trobat per formar-se i reflexionar sobre com educar i fer aterrar les eines pedagògiques a les diferents realitats.

"Educar per resistir: fer de la pedagogia una eina de canvi" va ser el lema d'aquesta edició, que va comptar amb set espais formatius. La jornada va comptar amb dues ponències: un recorregut històric sobre l’educació popular a Catalunya a càrrec del pedagog Jordi Garcia Farrero, i, la segona, a càrrec de Namar Alimbau i Georgina Casasde Lafede, va fer referència al caràcter polític de l’educació des de la mirada de la justícia global.

També es van programar tallers formatius amb Docents 083, Elisa Coll i Fronteres Invisibles per "materialitzat l’objectiu d’esdevenir espais més diversos i plurals en aspectes com la problemàtica de l’habitatge i l’impacte que té en els infants i joves, la bifòbia i la importància d’educar en l’antiracisme", assenyalen.

La ponència final, oberta a tota la ciutadania, va ser un pòdcast en directe a càrrec de l’Escola de Formació Guillem Agulló, sota el nom de "Com dir-t’ho: L’educació en el lleure: transformació o resistència?", on els assistents van reflexionar sobre el "paper polític dels esplais en temps de crisi social i retrocés de drets".

Notícies relacionades

Aquesta edició va posar sobre la taula la "importància de posar la pedagogia al centre de l’activitat dels esplais com a espais educatius i de resistència". La presidenta de l’associació i membre de l’equip de coordinació, Paula Duaso, destaca que "com a monitores d’esplai tenim un compromís pedagògic, però també polític; i és que cal preservar una educació en el lleure de qualitat, coeducadora i per a tothom”.

