Girona acull una trobada de monitors d'esplai d'arreu de Catalunya
L'associació Esplais Catalans, formada per 108 entitats, ha reunit els seus membres per reflexionar sobre com educar i fer aterrar les eines pedagògiques a les diferents realitats
Girona ha acollit aquest cap de setmana la 12a edició de l'Escola d’Esplac on, monitors d'Esplais Catalans -una associació formada per 108 esplais que acompanyen més de 8.000 infants- s'han trobat per formar-se i reflexionar sobre com educar i fer aterrar les eines pedagògiques a les diferents realitats.
"Educar per resistir: fer de la pedagogia una eina de canvi" va ser el lema d'aquesta edició, que va comptar amb set espais formatius. La jornada va comptar amb dues ponències: un recorregut històric sobre l’educació popular a Catalunya a càrrec del pedagog Jordi Garcia Farrero, i, la segona, a càrrec de Namar Alimbau i Georgina Casasde Lafede, va fer referència al caràcter polític de l’educació des de la mirada de la justícia global.
També es van programar tallers formatius amb Docents 083, Elisa Coll i Fronteres Invisibles per "materialitzat l’objectiu d’esdevenir espais més diversos i plurals en aspectes com la problemàtica de l’habitatge i l’impacte que té en els infants i joves, la bifòbia i la importància d’educar en l’antiracisme", assenyalen.
La ponència final, oberta a tota la ciutadania, va ser un pòdcast en directe a càrrec de l’Escola de Formació Guillem Agulló, sota el nom de "Com dir-t’ho: L’educació en el lleure: transformació o resistència?", on els assistents van reflexionar sobre el "paper polític dels esplais en temps de crisi social i retrocés de drets".
Aquesta edició va posar sobre la taula la "importància de posar la pedagogia al centre de l’activitat dels esplais com a espais educatius i de resistència". La presidenta de l’associació i membre de l’equip de coordinació, Paula Duaso, destaca que "com a monitores d’esplai tenim un compromís pedagògic, però també polític; i és que cal preservar una educació en el lleure de qualitat, coeducadora i per a tothom”.
