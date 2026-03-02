Girona clou la commemoració dels 40 anys d’agermanament amb Albi amb un concert especial
L’actuació, que es farà dijous a La Mercè, anirà a càrrec de la Girona Albi Ensemble
L’Ajuntament de Girona clourà la commemoració dels 40 anys d’agermanament amb la ciutat d’Albi amb un concert especial del Girona Albi Ensemble, una proposta musical creada expressament per a aquesta efemèride que simbolitza els vincles culturals i humans entre ambdues ciutats. L’actuació tindrà lloc aquest dijous, dia 5 de març, a l’Auditori del Centre Cultural La Mercè, a les 20 h. L’assistència és gratuïta, però es recomana inscriure-s’hi prèviament.
“Aquest concert posarà punt final a la commemoració dels 40 anys d’agermanament amb Albi i simbolitza l’esperit que ha guiat aquesta relació al llarg de quatre dècades: un lligam construït des de la cultura, l’intercanvi i la voluntat de créixer plegats. Durant aquest any hem reforçat vincles entre entitats i ciutadania, demostrant que l’agermanament és una eina viva de cooperació i projecció internacional des del món local, i reafirmem el compromís de continuar treballant conjuntament per generar noves oportunitats compartides en el futur”, ha destacat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.
La formació Girona Albi Ensemble reuneix dos músics catalans de formació jazzística, Toni Pujol i Marcel Torres, i dos músics electro-tradicionals occitans, Antoine Charpentier i Igor Boyer, i compta amb la col·laboració de la cantant Tati Cervià. Cornamuses occitanes, teclats i bases electròniques es combinen amb el contrabaix i la guitarra en una proposta que fusiona arrel i contemporaneïtat, en una celebració musical que construeix ponts entre dues cultures germanes.
La vetllada s’estructura en dues parts diferenciades: una primera amb la proposta dels músics d’Albi i una segona amb la formació gironina. El concert culminarà amb una interpretació conjunta, concebuda com a símbol d’entesa i diàleg cultural entre els dos territoris.
Aquest serà l’últim acte de commemoració dels 40 anys d’agermanament amb Albi, un programa d’activitats que va començar el febrer del 2025. Durant aquest any s’han dut a terme diferents propostes d’intercanvi cultural i esportiu en totes dues poblacions. Destaca el projecte de Temps de Flors dedicat a Albi, l’intercanvi de bandes musicals durant la celebració del Dia Internacional de la Música a les dues ciutats, o la participació de l’entitat Fal·lera Gironina en una cercavila a Albi durant la Nuit Pastel, un festival cultural al carrer que va ser dedicat a la cultura catalana.
Més recentment, les dues ciutats han intercanviat quadres de Miró i Toulouse-Lautrec en dues exposicions simultànies que van inaugurar-se al desembre i que clouran el 8 de març. A més, el passat divendres 20 de febrer el Museu d’Història de Girona va acollir, amb la sala Ermessenda plena de gom a gom, la conferència a dues veus entre Sandrine Victor i Pere Freixas, que van presentar un estudi acurat sobre les catedrals gòtiques de les dues ciutats, les seves similituds i les seves diferències.
En l’àmbit esportiu, l’equip femení de ciclisme Albi Vélo Sport va arribar el febrer de l’any passat a la ciutat de Girona pedalant des d’Albi en una ruta de 3 dies en què va estar acompanyat per les Girona Gravel Girls.
A més, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, va participar a la 12a edició dels Estats Generals albigesos que va tenir lloc a la ciutat d’Albi el març del 2025, en la qual va parlar sobre les relacions d’agermanament entre les dues ciutats, sobre la visió de Girona com a ciutat oberta al món i, en general, sobre la importància de l’acció exterior al món local.
